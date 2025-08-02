Вчені винайшли екологічні вуглецеві волокна — що буде з нафтою в авіації

Зліт літака. Фото: Pexels

Один із найважливіших природних ресурсів — нафту, використовують у широкому спектрі галузей та виробництві найрізноманітніших продуктів. Наприклад, "чорне золото" є важливим компонентом для виробництва різних видів пластику, мастильних матеріалів тощо.

Та нещодавно німецькі дослідники створили новий спосіб синтезу акрилонітрилу — ключового попередника вуглецевого волокна — з відновлюваної біомаси замість нафти, пише видання Interestingengineering.

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Що відомо про дослідження

Традиційно акрилонітрил виготовляється з пропілену, продукту нафтоперероблення. Та вчені, які працюють над проєктом GreenCarbon, спробували використовувати масло мікроводоростей, які завдяки фотосинтезу поглинають вуглекислий газ. Тож виробництво в авіації є частково вуглецево-нейтральним.

В Інституті Фраунгофера з біотехнологій у Штраубінгу довели цей процес до лабораторного рівня, а компанія SGL Carbon займалася перетворенням біоакрилонітрилу на високоякісні вуглецеві волокна. З'ясувалося, що отриманий матеріал має такі ж міцність та пружність, як і традиційне волокно.

Чому це важливо

Одна із найбільших аерокосмічних корпорацій світу Airbus вже будує дослідницький гелікоптер на основі винайденої технології та готує машину до першого польоту.

За словами розробників, винайдену технологію можна масштабувати та інтегрувати у вже відомі виробничі ланцюги без кардинальних змін у виробництві від авіації до вітроенергетики й транспорту. Водночас професор Томас Брюк з TUM вважає, що проєкт GreenCarbon допоможе Європі знизити залежність від викопного палива в хімічній промисловості.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія продовжує зміцнювати свої позиції на ринку "зеленого водню". Так, в країні оголосили про плани з будівництва найбільшого у світі водневого заводу. Також ми розповідали, де збудують наймасштабнішу гідроелектростанцію.