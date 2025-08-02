Ученые изобрели экологичные углеродные волокна — что будет с нефтью в авиации

Взлет самолета. Фото: Pexels

Один из важнейших природных ресурсов — нефть, используют в широком спектре отраслей и производстве самых разнообразных продуктов. Например, "черное золото" является важным компонентом для производства различных видов пластика, смазочных материалов и так далее.

Но недавно немецкие исследователи создали новый способ синтеза акрилонитрила — ключевого предшественника углеродного волокна — из возобновляемой биомассы вместо нефти, пишет издание Interestingengineering.

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Что известно об исследовании

Традиционно акрилонитрил изготавливается из пропилена, продукта нефтепереработки. Но ученые, работающие над проектом GreenCarbon, попытались использовать масло микроводорослей, которые благодаря фотосинтезу поглощают углекислый газ. Поэтому производство в авиации является частично углеродно-нейтральным.

В Институте Фраунгофера по биотехнологиям в Штраубинге довели этот процесс до лабораторного уровня, а компания SGL Carbon занималась преобразованием биоакрилонитрила в высококачественные углеродные волокна. Выяснилось, что полученный материал имеет такие же прочность и упругость, как и традиционное волокно.

Почему это важно

Одна из крупнейших аэрокосмических корпораций мира Airbus уже строит исследовательский вертолет на основе изобретенной технологии и готовит машину к первому полету. По словам разработчиков, изобретенную технологию можно масштабировать и интегрировать в уже известные производственные цепи без кардинальных изменений в производстве от авиации до ветроэнергетики и транспорта.

В то же время профессор Томас Брюк из TUM считает, что проект GreenCarbon поможет Европе снизить зависимость от ископаемого топлива в химической промышленности.

Напомним, что Саудовская Аравия продолжает укреплять свои позиции на рынке "зеленого водорода". Так, в стране объявили о планах по строительству крупнейшего в мире водородного завода. Также мы рассказывали, где построят масштабную гидроэлектростанцию.