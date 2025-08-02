Ученые изобрели экологичные углеродные волокна — что будет с нефтью в авиации

Революция в зеленой авиации — ученые поняли, чем заменить нефть
Один из важнейших природных ресурсов — нефть, используют в широком спектре отраслей и производстве самых разнообразных продуктов. Например, "черное золото" является важным компонентом для производства различных видов пластика, смазочных материалов и так далее.
Но недавно немецкие исследователи создали новый способ синтеза акрилонитрила — ключевого предшественника углеродного волокна — из возобновляемой биомассы вместо нефти, пишет издание Interestingengineering.
Что известно об исследовании
Традиционно акрилонитрил изготавливается из пропилена, продукта нефтепереработки. Но ученые, работающие над проектом GreenCarbon, попытались использовать масло микроводорослей, которые благодаря фотосинтезу поглощают углекислый газ. Поэтому производство в авиации является частично углеродно-нейтральным.
В Институте Фраунгофера по биотехнологиям в Штраубинге довели этот процесс до лабораторного уровня, а компания SGL Carbon занималась преобразованием биоакрилонитрила в высококачественные углеродные волокна. Выяснилось, что полученный материал имеет такие же прочность и упругость, как и традиционное волокно.
Почему это важно
Одна из крупнейших аэрокосмических корпораций мира Airbus уже строит исследовательский вертолет на основе изобретенной технологии и готовит машину к первому полету. По словам разработчиков, изобретенную технологию можно масштабировать и интегрировать в уже известные производственные цепи без кардинальных изменений в производстве от авиации до ветроэнергетики и транспорта.
В то же время профессор Томас Брюк из TUM считает, что проект GreenCarbon поможет Европе снизить зависимость от ископаемого топлива в химической промышленности.
Напомним, что Саудовская Аравия продолжает укреплять свои позиции на рынке "зеленого водорода". Так, в стране объявили о планах по строительству крупнейшего в мире водородного завода. Также мы рассказывали, где построят масштабную гидроэлектростанцию.
Читайте Новини.LIVE!