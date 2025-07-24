Китай збудує найбільшу ГЕС у світі — чому сусідні країни занепокоєні

Дамба на річці Чжоугун в Китаї. Фото: Reuters

Прем'єр Держради КНР Лі Цян оголосив про початок будівництва найбільшої у світі гідроелектростанції на східному краї нагір'я Тибету. Очікувана вартість проєкт становитиме не менше 170 мільярдів доларів.

Про це пише Reuters.

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Деталі проєкту

Гребля, що складається з п'яти каскадних гідроелектростанцій потужністю 300 мільярдів кіловат-годин електроенергії на рік, що відповідає обсягу електроенергії, спожитої Великобританією минулого року, буде розташовано в нижній течії річки Ярлунг Зангбо.

Ділянка річки має перепад висот 2 000 метрів (6561 фут) протягом 50 км (31 миля), що забезпечує величезний гідроенергетичний потенціал.

Пекін заявив, що гребля допоможе задовольнити попит на електроенергію в Тибеті та інших районах Китаю, не суттєво впливаючи на водопостачання нижче за течією або довкілля. Введення греблі в експлуатацію заплановане на 2030-ті роки.

За даними державних ЗМІ, проєкт "Три ущелини", на реалізацію якого пішло майже два десятиліття, створив майже мільйон робочих місць, хоч і призвів до переміщення щонайменше такої ж кількості людей.

Чому сусідні країни занепокоєні проєктом

Індія та Бангладеш вже висловили занепокоєння можливим впливом на мільйони людей, які живуть нижче за течією, тоді як НУО попередили про ризик для одного з найбагатших і найрізноманітніших природних середовищ на плато.

Влада не уточнює, скільки людей буде переміщено в результаті реалізації проєкту Ярлунг Зангбо.

Річка Ярлунг Зангбо, виходячи з Тибету і тече на південь, в Індію і, нарешті, в Бангладеш, перетворюється на річку Брахмапутра. За словами неурядових організацій, будівництво греблі завдасть непоправної шкоди нагір'ю Тибету і торкнеться мільйонів людей, які живуть нижче за течією.

Головний міністр штату Аруначал-Прадеша Пема Кханду заявив раніше цього року, що така колосальна гребля, розташована всього за 50 км від кордону, може висушити 80% річки, що протікає через індійський штат, а також потенційно затопити райони Аруначала і сусіднього штату Асам, розташовані нижче за течією.

Деякі експерти також висловлюють побоювання щодо реалізації проєкту у сейсмоактивній зоні.

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