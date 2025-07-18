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Головна Індустрії Лідер атомної енергетики — яка країна задає темп у Європі

Лідер атомної енергетики — яка країна задає темп у Європі

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 16:32
Сила континенту — яка країна Європи лідирує в атомній енергетиці
Атомна електростанція. Фото ілюстративне: Freepik

Беззаперечним лідером Європи за обсягами виробництва електроенергії на атомних електростанціях вже кілька десятиліть поспіль залишається Франція. Більше ніж 70% електроенергії в країні генерується саме на АЕС — це один із найвищих показників у світі. 

Новини.LIVE розповідають детальніше про енергетичний потенціал цієї країни.

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За даними Всесвітньої ядерної асоціації, така енергетична стратегія Франції є результатом державної політики, що сформувалась ще у 1970-х роках після нафтової кризи, коли держава зробила ставку на енергетичну незалежність.

Скільки реакторів у Франції

На сьогодні Франція експлуатує 57 атомних реакторів, розташованих на 18 майданчиках, розосереджених по країні. Усі вони перебувають під управлінням державної компанії EDF (Electricite de France). 

Найбільші об’єкти — АЕС Гравлін, Пале та Катаном, які забезпечують електроенергією мільйони споживачів не лише у Франції, а й у сусідніх країнах через енергетичні інтерконектори.

Куди Франція експортує електроенергію

Франція є найбільшим експортером електроенергії в Європі, за даними порталу RTE. Значна частина виробленої атомної енергії надходить до Італії, Німеччини, Бельгії та Іспанії. Така позиція дозволяє Парижу не лише зміцнювати власну економіку, а й відігравати важливу геополітичну роль на енергетичній карті континенту.

Екологічна стратегія

Використання ядерної енергетики дозволяє Франції значно скорочувати викиди вуглекислого газу — атомна енергія не продукує його під час виробництва. Проте країна стикається з викликами: частина реакторів є застарілими, тож уряд змушений шукати шляхи для модернізації та продовження термінів експлуатації старих енергоблоків, а також для будівництва нових.

Раніше ми розповідали, що в Україні планують запуск ядерного виробництва.

Також дізнавайтеся, який метал є найкращим провідником струму. 

Франція електроенергія сфера енергетики Атомна електростанція ядерна енергетика
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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