Сила континенту — яка країна Європи лідирує в атомній енергетиці

Лідер атомної енергетики — яка країна задає темп у Європі
Беззаперечним лідером Європи за обсягами виробництва електроенергії на атомних електростанціях вже кілька десятиліть поспіль залишається Франція. Більше ніж 70% електроенергії в країні генерується саме на АЕС — це один із найвищих показників у світі.
Новини.LIVE розповідають детальніше про енергетичний потенціал цієї країни.
За даними Всесвітньої ядерної асоціації, така енергетична стратегія Франції є результатом державної політики, що сформувалась ще у 1970-х роках після нафтової кризи, коли держава зробила ставку на енергетичну незалежність.
Скільки реакторів у Франції
На сьогодні Франція експлуатує 57 атомних реакторів, розташованих на 18 майданчиках, розосереджених по країні. Усі вони перебувають під управлінням державної компанії EDF (Electricite de France).
Найбільші об’єкти — АЕС Гравлін, Пале та Катаном, які забезпечують електроенергією мільйони споживачів не лише у Франції, а й у сусідніх країнах через енергетичні інтерконектори.
Куди Франція експортує електроенергію
Франція є найбільшим експортером електроенергії в Європі, за даними порталу RTE. Значна частина виробленої атомної енергії надходить до Італії, Німеччини, Бельгії та Іспанії. Така позиція дозволяє Парижу не лише зміцнювати власну економіку, а й відігравати важливу геополітичну роль на енергетичній карті континенту.
Екологічна стратегія
Використання ядерної енергетики дозволяє Франції значно скорочувати викиди вуглекислого газу — атомна енергія не продукує його під час виробництва. Проте країна стикається з викликами: частина реакторів є застарілими, тож уряд змушений шукати шляхи для модернізації та продовження термінів експлуатації старих енергоблоків, а також для будівництва нових.
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