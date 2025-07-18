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Главная Индустрии Лидер атомной энергетики — какая страна задает темп в Европе

Лидер атомной энергетики — какая страна задает темп в Европе

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 16:32
Сила континента — какая страна Европы лидирует в атомной энергетике
Атомная электростанция. Фото иллюстративное: Freepik

Безоговорочным лидером Европы по объемам производства электроэнергии на атомных электростанциях уже несколько десятилетий подряд остается Франция. Более 70% электроэнергии в стране генерируется именно на АЭС — это один из самых высоких показателей в мире.

Новини.LIVE рассказывают подробнее об энергетическом потенциале этой страны.

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По данным Всемирной ядерной ассоциации, такая энергетическая стратегия Франции является результатом государственной политики, которая сформировалась еще в 1970-х годах после нефтяного кризиса, когда государство сделало ставку на энергетическую независимость.

Сколько реакторов во Франции

На сегодня Франция эксплуатирует 57 атомных реакторов, расположенных на 18 площадках, рассредоточенных по стране. Все они находятся под управлением государственной компании EDF (Electricite de France).

Крупнейшие объекты — АЭС Гравлин, Пале и Катаном, которые обеспечивают электроэнергией миллионы потребителей не только во Франции, но и в соседних странах через энергетические интерконнекторы.

Куда Франция экспортирует электроэнергию

Франция является крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе, по данным портала RTE. Значительная часть произведенной атомной энергии поступает в Италию, Германию, Бельгию и Испанию. Такая позиция позволяет Парижу не только укреплять собственную экономику, но и играть важную геополитическую роль на энергетической карте континента.

Экологическая стратегия

Использование ядерной энергетики позволяет Франции значительно сокращать выбросы углекислого газа — атомная энергия не производит его при производстве. Однако страна сталкивается с вызовами: часть реакторов являются устаревшими, поэтому правительство вынуждено искать пути для модернизации и продления сроков эксплуатации старых энергоблоков, а также для строительства новых.

Ранее мы рассказывали, что в Украине планируют запуск ядерного производства.

Также узнавайте, какой металл является лучшим проводником тока.

Франция электроэнергия сфера энергетики Атомная электростанция ядерная энергетика
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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