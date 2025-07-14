Яка країна залишається лідером Європи з виробництва атомної енергії

АЕС у Франції. Фото: LPLT

Атомна енергетика — це не лише стратегічний ресурс, а й питання національної безпеки та сталого розвитку. У 2025 році Франція продовжує утримувати першість у Європі за обсягами виробництва електроенергії на атомних електростанціях. Попри енергетичні кризи, зміни в екологічній політиці та зростання конкуренції з боку відновлюваних джерел, ця країна залишається ключовим гравцем на ядерній мапі континенту.

На сьогодні атомна енергетика забезпечує понад 60% електроенергії, яку споживає Франція, зазначають у консалтинговій компанії ExPRO. У 2024 році країна виробила приблизно 320 терават-годин (TWh) ядерної електроенергії — це майже втричі більше, ніж у будь-якій іншій державі Європейського Союзу. Хоча деякі реактори тимчасово зупинялись для техобслуговування або модернізації, загальні обсяги залишаються стабільно високими.

Реклама

Читайте також:

Французька ядерна система базується на 56 атомних реакторах, які експлуатує державна компанія EDF (Électricité de France). Ця мережа розташована по всій країні та є однією з найпотужніших у світі.

Чому Франція робить ставку на ядерну енергетику

Французька модель ядерної енергетики сформувалася ще в 1970-х роках. Тоді уряд ухвалив масштабну програму розвитку атомної генерації для зниження залежності від імпорту нафти та газу. У XXI столітті ця стратегія отримала друге дихання — вже в контексті боротьби зі змінами клімату.

Ядерна енергія майже не виділяє вуглекислого газу, що робить її важливою частиною декарбонізації економіки. Крім того, вона дозволяє зберігати стабільність енергосистеми, тоді як сонячна та вітрова генерація залежать від погодних умов.

Які країни наздоганяють Францію за обсягами атомної енергії

Франція — безумовний лідер у Європі, але є країни, які активно розвивають власну ядерну інфраструктуру. До прикладу:

Швеція — виробляє приблизно 50% електроенергії на АЕС, має 6 робочих реакторів і планує будівництво нових.

Німеччина — раніше була одним із лідерів, але завершила виведення своїх останніх реакторів у 2023 році.

Фінляндія — нещодавно ввела в експлуатацію потужний реактор "Олкілуото-3", що підвищив частку атомної енергії до понад 40%.

Угорщина, Чехія, Словаччина — мають сталі програми експлуатації АЕС, розширюють або модернізують наявні потужності.

Україна також залишається важливим виробником атомної енергії у Європі, попри воєнні ризики. Частка атомної енергії в українському балансі перевищує 50%, а станції продовжують стабільно працювати.

Які виклики стоять перед ядерною енергетикою Європи

Попри переваги, атомна енергетика стикається з рядом викликів. Один із головних — застаріле обладнання.

"У багатьох країнах реактори працюють понад 40 років і потребують серйозної модернізації або заміни. Крім того, питання утилізації ядерних відходів досі остаточно не вирішене на рівні ЄС", — наголошують в ExPRO.

Ще одна проблема — суспільне ставлення. У багатьох європейських країнах населення скептично або негативно ставиться до ядерної енергетики, особливо після катастроф у Чорнобилі та Фукусімі.

І, звісно, вартість. Побудова нових реакторів — це мільярдні інвестиції. Часто вартість і строки перевищують початкові оцінки, що гальмує розвиток.

Які перспективи розвитку атомної енергії в Європі

Попри критику, Європа поступово повертається до ідеї розширення ядерної генерації. Після енергетичної кризи 2022-2023 років і різкого зростання цін на газ уряди багатьох країн переглянули свої стратегії. Франція анонсувала будівництво шести нових реакторів типу EPR до 2035 року, а Польща вперше почала активне розгортання своєї програми АЕС.

Єврокомісія також зробила крок назустріч: у таксономії сталого фінансування ядерну енергетику визнано "зеленою", тобто екологічно прийнятною для інвестування.

У перспективі найбільш перспективними є проєкти малих модульних реакторів (SMR), які можуть бути дешевшими, безпечнішими та швидше впроваджуваними.

Як Франція формує нову енергетичну доктрину

Франція не просто використовує атомну енергію — вона її експортує. Надлишки електроенергії французькі мережі продають до Італії, Бельгії, Іспанії та інших країн. Це робить Францію не лише енергетично незалежною, а й потужним гравцем на внутрішньоєвропейському ринку.

Уряд країни активно інвестує у продовження строків служби старих реакторів, будівництво нових, розробку інноваційних технологій. Одночасно держава зберігає суворий контроль за безпекою й екологічними стандартами, що підвищує довіру населення.

Раніше ми розповідали, що повноцінне відновлення Запорізької АЕС після деокупації може тривати від 2 до 10 років. Тривалість залежатиме від ступеня пошкоджень інфраструктури та обладнання, а також від наявності необхідних ресурсів та персоналу.

Також стало відомо, що американська компанія Westinghouse Electric Company та український "Енергоатом" розширюють співпрацю: вони уклали нові домовленості для налагодження виробництва компонентів ядерного палива в Україні за технологіями Westinghouse. Невдовзі очікується погодження поставок ключового обладнання, що дозволить запустити це виробництво.