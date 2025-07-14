Какая страна остается лидером Европы по производству атомной энергии

Гиганты ЕС — какая страна удерживает лидерство в ядерной энергии
Атомная энергетика — это не только стратегический ресурс, но и вопрос национальной безопасности и устойчивого развития. В 2025 году Франция продолжает удерживать первенство в Европе по объемам производства электроэнергии на атомных электростанциях. Несмотря на энергетические кризисы, изменения в экологической политике и рост конкуренции со стороны возобновляемых источников, эта страна остается ключевым игроком на ядерной карте континента.
На сегодня атомная энергетика обеспечивает более 60% электроэнергии, которую потребляет Франция, отмечают в консалтинговой компании ExPRO. В 2024 году страна произвела примерно 320 тераватт-часов (TWh) ядерной электроэнергии — это почти втрое больше, чем в любом другом государстве Европейского Союза. Хотя некоторые реакторы временно останавливались для техобслуживания или модернизации, общие объемы остаются стабильно высокими.
Французская ядерная система базируется на 56 атомных реакторах, которые эксплуатирует государственная компания EDF (Électricité de France). Эта сеть расположена по всей стране и является одной из самых мощных в мире.
Почему Франция делает ставку на ядерную энергетику
Французская модель ядерной энергетики сформировалась еще в 1970-х годах. Тогда правительство приняло масштабную программу развития атомной генерации для снижения зависимости от импорта нефти и газа. В XXI веке эта стратегия получила второе дыхание — уже в контексте борьбы с изменениями климата.
Ядерная энергия почти не выделяет углекислого газа, что делает ее важной частью декарбонизации экономики. Кроме того, она позволяет сохранять стабильность энергосистемы, тогда как солнечная и ветровая генерация зависят от погодных условий.
Какие страны догоняют Францию по объемам атомной энергии
Франция — безусловный лидер в Европе, но есть страны, которые активно развивают собственную ядерную инфраструктуру. К примеру:
- Швеция — производит примерно 50% электроэнергии на АЭС, имеет 6 действующих реакторов и планирует строительство новых.
- Германия — ранее была одним из лидеров, но завершила вывод своих последних реакторов в 2023 году.
- Финляндия — недавно ввела в эксплуатацию мощный реактор "Олкилуото-3", повысивший долю атомной энергии до более 40%.
- Венгрия, Чехия, Словакия — имеют постоянные программы эксплуатации АЭС, расширяют или модернизируют имеющиеся мощности.
Украина также остается важным производителем атомной энергии в Европе, несмотря на военные риски. Доля атомной энергии в украинском балансе превышает 50%, а станции продолжают стабильно работать.
Какие вызовы стоят перед ядерной энергетикой Европы
Несмотря на преимущества, атомная энергетика сталкивается с рядом вызовов. Один из главных — устаревшее оборудование.
"Во многих странах реакторы работают более 40 лет, и нуждаются в серьезной модернизации или замене. Кроме того, вопрос утилизации ядерных отходов до сих пор окончательно не решен на уровне ЕС", — отмечают в ExPRO.
Еще одна проблема - общественное отношение. Во многих европейских странах население скептически или негативно относится к ядерной энергетике, особенно после катастроф в Чернобыле и Фукусиме.
И, конечно, стоимость. Построение новых реакторов — это миллиардные инвестиции. Часто стоимость и сроки превышают первоначальные оценки, что тормозит развитие.
Какие перспективы развития атомной энергии в Европе
Несмотря на критику, Европа постепенно возвращается к идее расширения ядерной генерации. После энергетического кризиса 2022-2023 годов и резкого роста цен на газ, правительства многих стран пересмотрели свои стратегии. Франция анонсировала строительство шести новых реакторов типа EPR до 2035 года, а Польша впервые начала активное развертывание своей программы АЭС.
Еврокомиссия также сделала шаг навстречу: в таксономии устойчивого финансирования ядерная энергетика признана "зеленой", то есть экологически приемлемой для инвестирования.
В перспективе наиболее перспективными являются проекты малых модульных реакторов (SMR), которые могут быть дешевле, безопаснее и быстрее внедряемыми.
Как Франция формирует новую энергетическую доктрину
Франция не просто использует атомную энергию — она ее экспортирует. Излишки электроэнергии французские сети продают в Италию, Бельгию, Испанию и другие страны. Это делает Францию не только энергетически независимой, но и мощным игроком на внутриевропейском рынке.
Правительство страны активно инвестирует в продление сроков службы старых реакторов, строительство новых, разработку инновационных технологий. Одновременно государство сохраняет строгий контроль за безопасностью и экологическими стандартами, что повышает доверие населения.
Ранее мы рассказывали, что полноценное восстановление Запорожской АЭС после деоккупации может длиться от 2 до 10 лет. Продолжительность будет зависеть от степени повреждений инфраструктуры и оборудования, а также от наличия необходимых ресурсов и персонала.
Также стало известно, что американская компания Westinghouse Electric Company и украинский "Энергоатом" расширяют сотрудничество: они заключили новые договоренности для налаживания производства компонентов ядерного топлива в Украине по технологиям Westinghouse. Вскоре ожидается согласование поставок ключевого оборудования, что позволит запустить это производство.
Читайте Новини.LIVE!