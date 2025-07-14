Какая страна остается лидером Европы по производству атомной энергии

АЭС во Франции. Фото: LPLT

Атомная энергетика — это не только стратегический ресурс, но и вопрос национальной безопасности и устойчивого развития. В 2025 году Франция продолжает удерживать первенство в Европе по объемам производства электроэнергии на атомных электростанциях. Несмотря на энергетические кризисы, изменения в экологической политике и рост конкуренции со стороны возобновляемых источников, эта страна остается ключевым игроком на ядерной карте континента.

На сегодня атомная энергетика обеспечивает более 60% электроэнергии, которую потребляет Франция, отмечают в консалтинговой компании ExPRO. В 2024 году страна произвела примерно 320 тераватт-часов (TWh) ядерной электроэнергии — это почти втрое больше, чем в любом другом государстве Европейского Союза. Хотя некоторые реакторы временно останавливались для техобслуживания или модернизации, общие объемы остаются стабильно высокими.

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Французская ядерная система базируется на 56 атомных реакторах, которые эксплуатирует государственная компания EDF (Électricité de France). Эта сеть расположена по всей стране и является одной из самых мощных в мире.

Почему Франция делает ставку на ядерную энергетику

Французская модель ядерной энергетики сформировалась еще в 1970-х годах. Тогда правительство приняло масштабную программу развития атомной генерации для снижения зависимости от импорта нефти и газа. В XXI веке эта стратегия получила второе дыхание — уже в контексте борьбы с изменениями климата.

Ядерная энергия почти не выделяет углекислого газа, что делает ее важной частью декарбонизации экономики. Кроме того, она позволяет сохранять стабильность энергосистемы, тогда как солнечная и ветровая генерация зависят от погодных условий.

Какие страны догоняют Францию по объемам атомной энергии

Франция — безусловный лидер в Европе, но есть страны, которые активно развивают собственную ядерную инфраструктуру. К примеру:

Швеция — производит примерно 50% электроэнергии на АЭС, имеет 6 действующих реакторов и планирует строительство новых.

Германия — ранее была одним из лидеров, но завершила вывод своих последних реакторов в 2023 году.

Финляндия — недавно ввела в эксплуатацию мощный реактор "Олкилуото-3", повысивший долю атомной энергии до более 40%.

Венгрия, Чехия, Словакия — имеют постоянные программы эксплуатации АЭС, расширяют или модернизируют имеющиеся мощности.

Украина также остается важным производителем атомной энергии в Европе, несмотря на военные риски. Доля атомной энергии в украинском балансе превышает 50%, а станции продолжают стабильно работать.

Какие вызовы стоят перед ядерной энергетикой Европы

Несмотря на преимущества, атомная энергетика сталкивается с рядом вызовов. Один из главных — устаревшее оборудование.

"Во многих странах реакторы работают более 40 лет, и нуждаются в серьезной модернизации или замене. Кроме того, вопрос утилизации ядерных отходов до сих пор окончательно не решен на уровне ЕС", — отмечают в ExPRO.

Еще одна проблема - общественное отношение. Во многих европейских странах население скептически или негативно относится к ядерной энергетике, особенно после катастроф в Чернобыле и Фукусиме.

И, конечно, стоимость. Построение новых реакторов — это миллиардные инвестиции. Часто стоимость и сроки превышают первоначальные оценки, что тормозит развитие.

Какие перспективы развития атомной энергии в Европе

Несмотря на критику, Европа постепенно возвращается к идее расширения ядерной генерации. После энергетического кризиса 2022-2023 годов и резкого роста цен на газ, правительства многих стран пересмотрели свои стратегии. Франция анонсировала строительство шести новых реакторов типа EPR до 2035 года, а Польша впервые начала активное развертывание своей программы АЭС.

Еврокомиссия также сделала шаг навстречу: в таксономии устойчивого финансирования ядерная энергетика признана "зеленой", то есть экологически приемлемой для инвестирования.

В перспективе наиболее перспективными являются проекты малых модульных реакторов (SMR), которые могут быть дешевле, безопаснее и быстрее внедряемыми.

Как Франция формирует новую энергетическую доктрину

Франция не просто использует атомную энергию — она ее экспортирует. Излишки электроэнергии французские сети продают в Италию, Бельгию, Испанию и другие страны. Это делает Францию не только энергетически независимой, но и мощным игроком на внутриевропейском рынке.

Правительство страны активно инвестирует в продление сроков службы старых реакторов, строительство новых, разработку инновационных технологий. Одновременно государство сохраняет строгий контроль за безопасностью и экологическими стандартами, что повышает доверие населения.

Ранее мы рассказывали, что полноценное восстановление Запорожской АЭС после деоккупации может длиться от 2 до 10 лет. Продолжительность будет зависеть от степени повреждений инфраструктуры и оборудования, а также от наличия необходимых ресурсов и персонала.

Также стало известно, что американская компания Westinghouse Electric Company и украинский "Энергоатом" расширяют сотрудничество: они заключили новые договоренности для налаживания производства компонентов ядерного топлива в Украине по технологиям Westinghouse. Вскоре ожидается согласование поставок ключевого оборудования, что позволит запустить это производство.