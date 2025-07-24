Китай построит самую большую ГЭС в мире — почему соседние страны обеспокоены

Дамба на реке Чжоугун в Китае. Фото: Reuters

Премьер Госсовета КНР Ли Цян объявил о начале строительства крупнейшей в мире гидроэлектростанции на восточном крае нагорья Тибета. Ожидаемая стоимость проекта составит не менее 170 миллиардов долларов.

Об этом пишет Reuters.

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Детали проекта

Плотина, состоящая из пяти каскадных гидроэлектростанций мощностью 300 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, что соответствует объему электроэнергии, потребленной Великобританией в прошлом году, будет расположена в нижнем течении реки Ярлунг Зангбо.

Участок реки имеет перепад высот 2 000 метров (6561 фут) на протяжении 50 км (31 миля), что обеспечивает огромный гидроэнергетический потенциал.

Пекин заявил, что плотина поможет удовлетворить спрос на электроэнергию в Тибете и других районах Китая, не оказывая существенного влияния на водоснабжение ниже по течению или окружающую среду. Ввод плотины в эксплуатацию запланирован на 2030-е годы.

По данным государственных СМИ, проект "Три ущелья", на реализацию которого ушло почти два десятилетия, создал почти миллион рабочих мест, хотя и привел к перемещению по меньшей мере такого же количества людей.

Почему соседние страны обеспокоены проектом

Индия и Бангладеш уже выразили обеспокоенность возможным влиянием на миллионы людей, живущих ниже по течению, тогда как НПО предупредили о риске для одной из самых богатых и разнообразных природных сред на плато.

Власти не уточняют, сколько людей будет перемещено в результате реализации проекта Ярлунг Зангбо.

Река Ярлунг Зангбо, выходя из Тибета и течет на юг, в Индию и, наконец, в Бангладеш, превращается в реку Брахмапутра. По словам неправительственных организаций, строительство плотины нанесет непоправимый ущерб нагорью Тибета и затронет миллионы людей, живущих ниже по течению.

Главный министр штата Аруначал-Прадеша Пема Кханду заявил ранее в этом году, что такая колоссальная плотина, расположенная всего в 50 км от границы, может высушить 80% реки, протекающей через индийский штат, а также потенциально затопить районы Аруначала и соседнего штата Асам, расположенные ниже по течению.

Некоторые эксперты также высказывают опасения относительно реализации проекта в сейсмоактивной зоне.

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