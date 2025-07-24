Китай построит самую большую ГЭС в мире — почему соседние страны обеспокоены

Соседи обеспокоены — Китай построит самую большую ГЭС в мире
Премьер Госсовета КНР Ли Цян объявил о начале строительства крупнейшей в мире гидроэлектростанции на восточном крае нагорья Тибета. Ожидаемая стоимость проекта составит не менее 170 миллиардов долларов.
Об этом пишет Reuters.
Детали проекта
Плотина, состоящая из пяти каскадных гидроэлектростанций мощностью 300 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, что соответствует объему электроэнергии, потребленной Великобританией в прошлом году, будет расположена в нижнем течении реки Ярлунг Зангбо.
Участок реки имеет перепад высот 2 000 метров (6561 фут) на протяжении 50 км (31 миля), что обеспечивает огромный гидроэнергетический потенциал.
Пекин заявил, что плотина поможет удовлетворить спрос на электроэнергию в Тибете и других районах Китая, не оказывая существенного влияния на водоснабжение ниже по течению или окружающую среду. Ввод плотины в эксплуатацию запланирован на 2030-е годы.
По данным государственных СМИ, проект "Три ущелья", на реализацию которого ушло почти два десятилетия, создал почти миллион рабочих мест, хотя и привел к перемещению по меньшей мере такого же количества людей.
Почему соседние страны обеспокоены проектом
Индия и Бангладеш уже выразили обеспокоенность возможным влиянием на миллионы людей, живущих ниже по течению, тогда как НПО предупредили о риске для одной из самых богатых и разнообразных природных сред на плато.
Власти не уточняют, сколько людей будет перемещено в результате реализации проекта Ярлунг Зангбо.
Река Ярлунг Зангбо, выходя из Тибета и течет на юг, в Индию и, наконец, в Бангладеш, превращается в реку Брахмапутра. По словам неправительственных организаций, строительство плотины нанесет непоправимый ущерб нагорью Тибета и затронет миллионы людей, живущих ниже по течению.
Главный министр штата Аруначал-Прадеша Пема Кханду заявил ранее в этом году, что такая колоссальная плотина, расположенная всего в 50 км от границы, может высушить 80% реки, протекающей через индийский штат, а также потенциально затопить районы Аруначала и соседнего штата Асам, расположенные ниже по течению.
Некоторые эксперты также высказывают опасения относительно реализации проекта в сейсмоактивной зоне.
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