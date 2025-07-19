ГЕС Три ущелини в Китаї — навіщо збудували найпотужнішу у світі гідроелектростанцію

Вид на ГЕС "Три ущелини". Фото: кадр з відео

Людство за часи свого існування збудувало тисячі гідроелектростанцій (ГЕС). По всьому світу є як невеликі станції, здатні генерувати енергію для одного чи двох міст, так і масштабні, що дають електроенергію тисячам населеним пунктам та підприємствам. Однак найпотужнішу гідроелектростанцію збудували у Китаї.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Яка ГЕС у світі є найпотужнішою

Гідроелектростанцію "Три ущелини" на річці Янцзи у Китаї почали будувати у 1994 році, а в експлуатацію ввели у 2012 році. Гребля вражає своїми параметрами:

довжина — 2 335 метрів;

висота — 185 метрів;

товщина основи — понад 100 метрів.

Потужність ГЕС — 22,5 тис. мегаватів (МВт), тож за своїми параметрами вона є найпотужнішою у світі. Дамбу облаштували 34 гідрогенераторами, потужність кожного з них коливається від 700 до 1000 МВт. Завдяки цьому станція щороку виробляє до 100 – 110 ТВт-год електроенергії — приблизно 2% від загального енергоспоживання Китаю.

ГЕС "Три ущелини, як йдеться на сайті Укргідренерго, складається з лівобережної та правобережної, а також з правобережної підземної станцій. На лівобережній станції 14 гідротурбін, а на правому березі станції — 12 турбін. Натомість на підземній станції працює шість гідротурбін потужністю 700 МВт. Електростанція також використовує два невеликих гідротурбінних генератори потужністю 50 МВт.

Виробленою електроенергією користуються китайські провінції Хенань, Хубей, Хунань, Цзянсі, Чунцін, Аньхой, Цзянсу, Чжецзян, Шанхай, Гуандун та інші.

Для чого збудували ГЕС

Основні функції ГЕС — "Три ущелини" — це електрогенерація та контроль над паводками, оскільки річка Янцзи часто виходила з берегів. Гребля регулює об'єм води та захищає мільйони жителів нижньої течії, а також судноплавство.

Водночас через будівництво ГЕС точилися серйозні через його вплив на довкілля та людей. За офіційними даними, зі свого житла вимушено виїхали понад 1,3 мільйона китайців, оскільки території, на яких вони проживали, були затоплені. До того ж під водою опинилася велика кількість археологічних об’єктів та культурних пам'яток КНР.

Нагадаємо, що у 2024 році Китай заявляв про плани збудувати найбільшу у світі ГЕС. Гребля зможе генерувати утричі більше електроенергії, аніж "Три ущелини". Дізнавайтесь також про новий винахід китайських вчених, який може назавжди змінити авіаційну галузь.