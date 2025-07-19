ГЭС Три ущелья в Китае — зачем построили самую мощную в мире гидроэлектростанцию

Вид на ГЭС "Три ущелья". Фото: кадр из видео

Человечество за время своего существования построило тысячи гидроэлектростанций (ГЭС). По всему миру есть как небольшие станции, способные генерировать энергию для одного или двух городов, так и масштабные, дающие электроэнергию тысячам населенным пунктам и предприятиям. Однако самую мощную гидроэлектростанцию построили в Китае.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Какая ГЭС в мире является самой мощной

Гидроэлектростанцию "Три ущелья" на реке Янцзы в Китае начали строить в 1994 году, а в эксплуатацию ввели в 2012 году. Плотина поражает своими параметрами:

длина — 2 335 метров;

высота — 185 метров;

толщина основания — более 100 метров.

Мощность ГЭС — 22,5 тыс. мегаватт (МВт), поэтому по своим параметрам она является самой мощной в мире. Дамбу обустроили 34 гидрогенераторами, мощность каждого из них колеблется от 700 до 1000 МВт. Благодаря этому станция ежегодно производит до 100 - 110 ТВт-ч электроэнергии — примерно 2% от общего энергопотребления Китая.

ГЭС "Три ущелья, как говорится на сайте Укргидренерго, состоит из левобережной и правобережной, а также из правобережной подземной станций. На левобережной станции 14 гидротурбин, а на правом берегу станции — 12 турбин. А на подземной станции работает шесть гидротурбин мощностью 700 МВт. Электростанция также использует два небольших гидротурбинных генератора мощностью 50 МВт.

Произведенной электроэнергией пользуются китайские провинции Хэнань, Хубэй, Хунань, Цзянси, Чунцин, Аньхой, Цзянсу, Чжэцзян, Шанхай, Гуандун и другие.

Для чего построили ГЭС

Основные функции ГЭС "Три ущелья" — это электрогенерация и контроль над паводками, поскольку река Янцзы часто выходила из берегов. Плотина регулирует объем воды и защищает миллионы жителей нижнего течения, а также судоходство.

При этом из-за строительства ГЭС велись серьезные споры из-за его влияния на окружающую среду и людей. По официальным данным, из своего жилья вынужденно выехали более 1,3 миллиона китайцев, поскольку территории, на которых они проживали, были затоплены. К тому же под водой оказалось большое количество археологических объектов и культурных памятников КНР.

Напомним, что в 2024 году Китай заявлял о планах построить крупнейшую в мире ГЭС. Плотина сможет генерировать втрое больше электроэнергии, чем "Три ущелья". Узнавайте также о новом изобретении китайских ученых, которое может навсегда изменить авиационную отрасль.