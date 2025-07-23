Яку енергію виробляє вітряк і як її використовують у 2025 році

ВЕС Старий Самбір-2. Фото: ua-energy.org

Вітряки, або вітроелектростанції, — це вже не фантастика й не символ фламандських пейзажів. Сьогодні вони — реальні учасники енергетичного ринку, які генерують один із найперспективніших видів енергії. Але яку саме енергію виробляє вітряк? Цей процес не лише екологічний, але й економічно вигідний, адже вітер — це невичерпне джерело енергії.

Серцем кожного вітряка є генератор, що перетворює механічну енергію на електричну, зазначають фахівці компанії "КТ-Енергія". Процес починається з руху повітря — вітер обертає лопаті турбіни. Цей обертальний рух передається на вал, який з’єднаний із генератором. А генератор уже створює електричний струм.

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Це класичний приклад трансформації енергії з одного виду в інший. Спочатку — кінетична енергія вітру, потім — механічна енергія обертання, далі — електрична енергія, придатна для живлення будинків, підприємств і навіть електромобілів.

Який тип енергії виробляє вітряк

Вітряк не створює енергію з нічого — він перетворює вже наявну кінетичну енергію повітря в електричну енергію змінного струму. Тобто відповідь на питання: "Яку енергію виробляє вітряк?" — електричну, з вторинним використанням механічної.

"На відміну від традиційних джерел енергії (газу, вугілля), вітряк не спалює паливо і не створює шкідливих викидів у повітря. Це — відновлюване, екологічно чисте джерело енергії", — наголошує експерт Микола Савчук.

Яка кількість енергії виробляється вітряком

Потужність сучасних вітряків варіюється. Один середній турбінний вітряк може виробляти від 1 до 3 мегават електроенергії — цього вистачить для забезпечення потреб кількох сотень домогосподарств.

На промислових вітропарках встановлюють десятки таких турбін, що дозволяє виробляти десятки мегават. Для порівняння: одна атомна енергоблокова установка в Україні видає 1000 МВт, тож навіть сотня вітряків — це вже серйозний внесок у енергосистему.

Де використовують енергію з вітряків

Найчастіше електроенергія з вітряків подається в загальну мережу і розподіляється між споживачами. У деяких випадках — особливо в сільській місцевості або на підприємствах — турбіни використовуються для локального енергозабезпечення.

Крім того, енергію з вітряків часто зберігають у акумуляторах — особливо там, де є "перевиробництво" у вітряні дні. Або ж її спрямовують на виробництво водню, що відкриває шлях до нових технологій.

Які бувають типи вітряків

Вітряки бувають різних типів:

Горизонтальні — класичні трилопатеві турбіни, найбільш поширені. Вертикальні — менш поширені, але працюють у складніших вітрових умовах. Плавучі платформи — встановлюються в морі, де постійні вітри.

Кожен тип має свою ефективність залежно від розташування, швидкості вітру та завдань.

Вітрова енергія в Україні

Україна має великий потенціал для вітроенергетики, особливо в південних регіонах. До 2022 року країна активно розвивала цю сферу, але війна скоригувала плани. Попри це, за даними Держенергоефективності, вітрові потужності відновлюються та продовжують вводитися в експлуатацію.

У 2025 році Україна розглядає вітрову енергетику як один із ключових напрямків зеленого відновлення та зниження залежності від імпортного пального.

Переваги енергії вітру

Відновлюваність — вітер ніколи не закінчиться. Низький вуглецевий слід — відсутність викидів CO₂. Мінімальні витрати на експлуатацію — обслуговування значно дешевше, ніж у ТЕС чи ГЕС. Гнучкість — можна встановлювати як у промислових масштабах, так і для окремих будинків.

Виклики вітрової енергетики

Попри переваги, є й обмеження:

Залежність від погоди — без вітру немає генерації. Проблеми з шумом — великі турбіни створюють звукове навантаження. Зайнятість площі — потрібні великі відкриті ділянки. Складність утилізації — лопаті турбін досі важко переробляти.

Яке майбутнє у вітрової енергетики

Очікується, що до 2030 року частка вітрової енергії у світовому балансі подвоїться. Країни ЄС, США, Китай активно інвестують у вітропарки на суші й на морі.

В Україні вже розробляються законодавчі зміни для спрощення процедур підключення, розвитку локального виробництва обладнання та залучення іноземних інвестицій.

Як повідомлялось, атомна енергетика є критично важливою для національної безпеки та сталого розвитку. У 2025 році Франція продовжує бути європейським лідером за обсягами виробництва атомної електроенергії, зберігаючи свою ключову роль на континенті попри енергетичні кризи та посилення конкуренції з боку відновлюваних джерел.

Також ми розповідали, що горючі корисні копалини — це природні ресурси, що утворилися з органічних решток мільйони років тому, які при згорянні виділяють теплову енергію. Їхня ефективність як джерела енергії визначається питомою теплотою згоряння — кількістю тепла, що виділяється при спалюванні одного кілограма речовини.