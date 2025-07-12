Енергоефективний будинок — що потрібно для створення такого житла

Людина тримає у руках сонячну панель. Фото: Unsplash

Екологічні проблеми, які виникли на нашій планеті в останні десятиліття, вплинули на деякі сфери життя. Серед людей усе популярнішими стають роздільне сортування сміття, переробка, електрокари. З кожним роком у світі більшає людей, які хочуть жити так, щоб не шкодити Землі.

Енергоефективні будинки — один із варіантів для збереження екології та підвищення рівня комфорту для людини. Редакція Новини.LIVE розповідає, що потрібно, аби збудувати таке житло.

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Енергонезалежний будинок — що це таке

Це житло, яке генерує таку кількість енергії, що для його функціонування не потрібні будь-які інші зовнішні джерела живлення. Як правило, такі будинки функціонують завдяки сонячній енергії.

Так, енергія сонця, потрапляючи в системи накопичення, перетворюється в джерело живлення, завдяки чому працюють:

електроприлади;

живлення;

охолодження будинку.

Таким чином будинок перетворюється в екологічно чистий та високоенергоефективний.

Як збудувати енергоефективний будинок

Житло потрібно будувати так, щоб максимізувати вироблену енергію та оптимізувати її використання. В конструкції також може бути система збору дощової води та оптимізації її споживання. Також під час облаштування енергоефективного будинку потрібно дотримуватися ще низки правил.

Так, важливо знати, скільки енергії в середньому споживає будинок. Це допоможе визначити, якого масштабу система необхідна.

Будинок із сонячними панелями. Фото: Pexels

Треба врахувати, який об'єм енергії витрачається у пікові години. Найкращий варіант — встановити сонячні панелі.

Ізоляція — це чи не найкращий спосіб для збереження тепла у будинку. Ізоляція не лише знизить споживання енергії, а й зробить будинок екологічним.

Дотримуватися економного споживання допоможе розумний термостат, який регулює температуру в кожній кімнаті в будинку. Ще важливо:

завжди відключати всі побутові прилади, коли ви ними не користуєтеся;

встановити світлодіодні лампочки;

вимикати світло, коли в кімнаті нікого немає;

користуватися енергоефективною технікою.

Ще один спосіб, який допоможе вам наблизити енергетичну незалежність житла — зменшити використання прісної води.

Свердловина. Фото: Unsplash

Якщо хочете відмовитися від центрального водопостачання, то найкращий варіант — пробурити власну свердловину. Або займатися збором дощової води. Існують спеціальні системи, які фільтрують воду, перетворюючи її в придатну для споживання.

В енергоефективному будинку газ може бути зайвою послугою. Готувати їжу можна на електроплитах або у духовках. А опалювати будинок — за допомогою теплої підлоги чи твердопаливних котлів.

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