Энергоэффективный дом — что нужно для создания такого жилья

Человек держит в руках солнечную панель. Фото: Unsplash

Экологические проблемы, которые возникли на нашей планете в последние десятилетия, повлияли на некоторые сферы жизни. Среди людей всё популярнее становятся раздельная сортировка мусора, переработка, электрокары. С каждым годом в мире становится все больше людей, которые хотят жить так, чтобы не вредить Земле.

Энергоэффективные дома - один из вариантов для сохранения экологии и повышения уровня комфорта для человека. Редакция Новини.LIVE рассказывает, что нужно для строительства такого жилья.

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Энергонезависимый дом — что это такое

Это жилье, которое генерирует такое количество энергии, что для его функционирования не нужны любые другие внешние источники питания. Как правило, такие дома функционируют благодаря солнечной энергии.

Так, энергия солнца, попадая в системы накопления, превращается в источник питания, благодаря чему работают:

электроприборы;

питание;

охлаждение дома.

Таким образом дом превращается в экологически чистый и высокоэнергоэффективный.

Как построить энергоэффективный дом

Жилье нужно строить так, чтобы максимизировать производимую энергию и оптимизировать ее использование. В конструкции также может быть система сбора дождевой воды и оптимизации ее потребления. Также при обустройстве энергоэффективного дома нужно придерживаться еще ряда правил.

Так, важно знать, сколько энергии в среднем потребляет дом. Это поможет определить, какого масштаба система необходима.

Дом с солнечными панелями. Фото: Pexels

Надо учесть, какой объем энергии расходуется в пиковые часы. Лучший вариант Ч установить солнечные панели.

Изоляция — это едва ли не лучший способ для сохранения тепла в доме. Изоляция не только снизит потребление энергии, но и сделает дом экологичным.

Придерживаться экономного потребления поможет умный термостат, который регулирует температуру в каждой комнате в доме. Еще важно:

всегда отключать все бытовые приборы, когда вы ими не пользуетесь;

установить светодиодные лампочки;

выключать свет, когда в комнате никого нет;

пользоваться энергоэффективной техникой.

Еще один способ, который поможет вам приблизить энергетическую независимость жилья — снизть использование пресной воды.

Скважина. Фото: Unsplash

Если хотите отказаться от центрального водоснабжения, то лучший вариант — пробурить собственную скважину. Или заниматься сбором дождевой воды. Существуют специальные системы, которые фильтруют воду, превращая ее в пригодную для потребления.

В энергоэффективном доме газ может быть лишней услугой. Готовить еду можно на электроплитах или в духовках. А отапливать дом — с помощью теплого пола или твердотопливных котлов.

Ранее сообщалось, что компания Нафтогаз Украины договорилась о сотрудничестве с американским энергетическим предприятием Baker Hughes. Стороны, в частности, будут разрабатывать технические, операционные и коммерческие решения в таких сферах как нефте и газодобычи. Узнавайте также, кто из украинцев может не платить за коммунальные услуги.