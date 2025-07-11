Американський Baker Hughes підписав угоду з Нафтогазом — що про це відомо

Чоловік підписує документи. Фото: Unsplash

Компанія Нафтогаз України та глобальне енергетичне підприємство Baker Hughes домовилися про стратегічне партнерство. Очікуються, що тепер партнери займатимуться пошуком нафтогазових родовищ та разом видобуватимуть "чорне золото".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

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Про що домовилися Нафтогаз та Baker Hughes

Меморандум між компаніями був підписаний у столиці Італії, Римі, де відбулася Конференція з питань відновлення України. Як зазначається, компанії досліджуватимуть та визначать нові ринкові пропозиції. Також планується реалізувати низку проєктів у нафтовій та газовій галузі, наприклад:

розвідка, видобуток, перероблення нафти та газу;

транспортування та зберігання нафти та газу.

Водночас на сайті Групи Нафтогаз повідомляється, що між сторонами є домовленості щодо спільних розробок технічних, операційних та комерційних рішень у таких сферах, як:

видобуток;

транспортування;

зберігання;

перероблення нафти й газу.

Окрему увагу партнери планують приділити геотермальним проєктам, технологіям уловлювання вуглецю та виробництву електроенергії.

Про що ще варто знати

Угорська нафтова компанія Mol будує плани щодо відновлення українського нафтопроводу Одеса-Броди. Тоді нафта постачатиметься з різних країн світу через Чорне море, а далі — до Угорщини по трубопроводу "Дружба".

Проблема полягає у тому, що трубопровід Одеса-Броди зараз не експлуатується, тож на його запуск можуть знадобитися суттєві кошти. Тому для реалізації ідеї потрібна підтримка ЄС та інших країн.

Нагадаємо, що нафту в Україні добувають у східному, західному та південному регіонах. Найбільші ж балансові запаси мають три області.

Також ми розповідали, що існує майже сотня видів нафти, які відрізняються за характеристиками. Від цього залежить вартість "чорного золота".