Американский Baker Hughes подписал соглашение с Нафтогазом — что об этом известно

Мужчина подписывает документы. Фото: Unsplash

Компания Нафтогаз Украины и глобальное энергетическое технологическое предприятие Baker Hughes договорились о стратегическом партнерстве. Ожидается, что теперь партнеры будут заниматься поиском нефтегазовых месторождений и вместе добывать "черное золото".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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О чем договорились Нафтогаз и Baker Hughes

Меморандум между компаниями был подписан в столице Италии, Риме, где состоялась Конференция по вопросам восстановления Украины. Как отмечается, компании будут исследовать и определять новые рыночные предложения. Также планируется реализовать ряд проектов в нефтяной и газовой отрасли, например:

разведка, добыча, переработка нефти и газа;

транспортировка и хранение нефти и газа.

В то же время на сайте Группы Нафтогаз сообщается, что между сторонами есть договоренности о совместных разработках технических, операционных и коммерческих решений в таких сферах, как:

добыча;

транспортировка;

хранение;

переработка нефти и газа.

Особое внимание партнеры планируют уделить геотермальным проектам, технологиям улавливания углерода и производству электроэнергии.

О чем еще стоит знать

Венгерская нефтяная компания Mol строит планы по восстановлению украинского нефтепровода Одесса-Броды. Тогда нефть будет поставляться из разных стран мира через Черное море, а дальше — в Венгрию по трубопроводу "Дружба".

Проблема заключается в том, что трубопровод Одесса-Броды сейчас не эксплуатируется, поэтому на его запуск могут понадобиться существенные средства. Поэтому для реализации идеи нужна поддержка ЕС и других стран.

Напомним, что нефть в Украине добывают в восточном, западном и южном регионах. Наибольшие же балансовые запасы имеются в трех областях.

Также мы рассказывали, что существует почти сотня видов нефти, которые отличаются по характеристикам. От этого зависит стоимость "черного золота".