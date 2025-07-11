Американский Baker Hughes подписал соглашение с Нафтогазом — что об этом известно

Нафтогаз будет работать с мировой компанией — что хотят добывать
Компания Нафтогаз Украины и глобальное энергетическое технологическое предприятие Baker Hughes договорились о стратегическом партнерстве. Ожидается, что теперь партнеры будут заниматься поиском нефтегазовых месторождений и вместе добывать "черное золото".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
О чем договорились Нафтогаз и Baker Hughes
Меморандум между компаниями был подписан в столице Италии, Риме, где состоялась Конференция по вопросам восстановления Украины. Как отмечается, компании будут исследовать и определять новые рыночные предложения. Также планируется реализовать ряд проектов в нефтяной и газовой отрасли, например:
- разведка, добыча, переработка нефти и газа;
- транспортировка и хранение нефти и газа.
В то же время на сайте Группы Нафтогаз сообщается, что между сторонами есть договоренности о совместных разработках технических, операционных и коммерческих решений в таких сферах, как:
- добыча;
- транспортировка;
- хранение;
- переработка нефти и газа.
Особое внимание партнеры планируют уделить геотермальным проектам, технологиям улавливания углерода и производству электроэнергии.
О чем еще стоит знать
Венгерская нефтяная компания Mol строит планы по восстановлению украинского нефтепровода Одесса-Броды. Тогда нефть будет поставляться из разных стран мира через Черное море, а дальше — в Венгрию по трубопроводу "Дружба".
Проблема заключается в том, что трубопровод Одесса-Броды сейчас не эксплуатируется, поэтому на его запуск могут понадобиться существенные средства. Поэтому для реализации идеи нужна поддержка ЕС и других стран.
Напомним, что нефть в Украине добывают в восточном, западном и южном регионах. Наибольшие же балансовые запасы имеются в трех областях.
Также мы рассказывали, что существует почти сотня видов нефти, которые отличаются по характеристикам. От этого зависит стоимость "черного золота".
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