Перша у світі рейка на основі водню — навіщо її сконструювали

Встановлення рейок на основі водню в Австрії. Фото: Voestalpine

Австрійська сталеливарна компанія Voestalpine, використавши перероблений сталевий брухт та залізо прямого відновлення, створила інноваційний продукт, аналогів якому немає у світі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

Детальніше про першу у світі рейку на основі водню

Так, підприємство створило дослідну партію рейок зі сталі на основі водню. Зазначається, що для цього була застосована технологія, яка дозволяє використовувати водень для переробки руди на залізо прямого відновлення, з якого потім отримали сталь, йдеться на сайті металургійної компанії.

У результаті не утворюється вуглекислий газ — лише водяна пара, тож виробництво та експлуатація цих рейок не шкодить довкіллю.

"Виробництво першої у світі рейки, відновленої воднем, — це історичний етап. Ми чітко дотримуємося нашого плану трансформації сталеливарного виробництва через ініціативу greentec steel", — підкреслив гендир Voestalpine Герберт Айбенштайнер.

Перший дослідний зразок пофарбували в зелений колір та встановили на центральному вокзалі в Лінці. Надалі компанія хоче масштабувати нову технологію та досягти постійного екологічного виробництва.

