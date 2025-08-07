Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії У світі вперше збудували рейки на основі водню — що це означає

У світі вперше збудували рейки на основі водню — що це означає

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 04:10
Перша у світі рейка на основі водню — навіщо її сконструювали
Встановлення рейок на основі водню в Австрії. Фото: Voestalpine

Австрійська сталеливарна компанія Voestalpine, використавши перероблений сталевий брухт та залізо прямого відновлення, створила інноваційний продукт, аналогів якому немає у світі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про першу у світі рейку на основі водню

Так, підприємство створило дослідну партію рейок зі сталі на основі водню. Зазначається, що для цього була застосована технологія, яка дозволяє використовувати водень для переробки руди на залізо прямого відновлення, з якого потім отримали сталь, йдеться на сайті металургійної компанії.

У результаті не утворюється вуглекислий газ  — лише водяна пара, тож виробництво та експлуатація цих рейок не шкодить довкіллю.

"Виробництво першої у світі рейки, відновленої воднем, — це історичний етап. Ми чітко дотримуємося нашого плану трансформації сталеливарного виробництва через ініціативу greentec steel", — підкреслив гендир Voestalpine Герберт Айбенштайнер.

Перший дослідний зразок пофарбували в зелений колір та встановили на центральному вокзалі в Лінці. Надалі компанія хоче масштабувати нову технологію та досягти постійного екологічного виробництва.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, нещодавно німецькі вчені зробили відкриття, яке може докорінно змінити світову авіаційну галузь. Так, їм вдалося використати мікроводорості для виготовлення акрилонітрилу — ключового попередника вуглецевого волокна — з відновлюваної біомаси замість нафти. Одна із найбільших аерокосмічних корпорацій світу Airbus вже будує дослідницький гелікоптер, використовуючи цю технологію.

Раніше ми розповідали, що у Китаї оголосили про початок будівництва найбільшої у світі гідроелектростанції. На цей проєкт влада готова витратити близько 170 мільярдів доларів. Дізнавайтесь також, як вчені пропонують видобувати золото із відходів техніки.

Австрія водень будівництво металургія рейки
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації