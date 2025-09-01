Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Революція у зеленій енергетиці — що сталося у США

Революція у зеленій енергетиці — що сталося у США

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 06:20
Вчені створили мегабібліотеку для масштабування зеленої енергетики — що це означає
Вчений у лабораторії. Фото: Reuters

Виробництво чистої енергії неможливе без важливого хімічного елементу — іридію, завдяки якому створюється водневе паливо. Проблема у тому, що цей метал вкрай рідкісний і є одним із найдорожчих у світі. 

Та схоже, що вчені з Північно-Західного університету (США) наблизилися до розв'язання цієї проблеми, йдеться в опублікованому у Журналі Американського хімічного товариства (JACS) дослідженні. 

Реклама
Читайте також:

Детальніше про нову технологію

Зазначається, що дослідники створили "мегабібліотеку" — першу у світі платформу на основі наноматеріалів, в якій зосередили мільйони унікально створених наночастинок на одному чипі. З цим інструментом вченим знадобилася всього доба, щоби знайти новий каталітичний матеріал. Він, у деяких випадках, є ефективнішим за іридій і при цьому значно дешевшим. 

Так, вчені винайшли оптимальний склад — оксид Ru52Co33Mn9Cr6 з високою активністю та стабільністю під час реакції виділення кисню (ключового етапу розщеплення води на водень і кисень).

Новий каталітичний матеріал був ефективним у лабораторних умовах, а також підтвердив, що може існувати у масштабованих пристроях, витримавши понад 1 тисячу годин роботи в агресивному середовищі. 

Що це змінить

Дослідники зауважують, що поява цієї технології не тільки відкриває шлях до доступного "зеленого" водню, а й підтверджує потенціал "мегабібліотек" як принципово нового інструменту пошуку матеріалів для різних сфер — від енергетики до біомедицини та виробництва акумуляторів.

Нагадаємо, раніше у США запропонували кардинально інший спосіб видобутку нафти. Йдеться про вдосконалену циклічну закачку вуглекислого газу (CO₂) у нафтові пласти. Дізнавайтесь також, чому Швеція планує відновити видобуток урану. 

США вчені технології зелена енергетика іридій
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації