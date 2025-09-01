Вчені створили мегабібліотеку для масштабування зеленої енергетики — що це означає

Вчений у лабораторії. Фото: Reuters

Виробництво чистої енергії неможливе без важливого хімічного елементу — іридію, завдяки якому створюється водневе паливо. Проблема у тому, що цей метал вкрай рідкісний і є одним із найдорожчих у світі.

Та схоже, що вчені з Північно-Західного університету (США) наблизилися до розв'язання цієї проблеми, йдеться в опублікованому у Журналі Американського хімічного товариства (JACS) дослідженні.

Детальніше про нову технологію

Зазначається, що дослідники створили "мегабібліотеку" — першу у світі платформу на основі наноматеріалів, в якій зосередили мільйони унікально створених наночастинок на одному чипі. З цим інструментом вченим знадобилася всього доба, щоби знайти новий каталітичний матеріал. Він, у деяких випадках, є ефективнішим за іридій і при цьому значно дешевшим.

Так, вчені винайшли оптимальний склад — оксид Ru52Co33Mn9Cr6 з високою активністю та стабільністю під час реакції виділення кисню (ключового етапу розщеплення води на водень і кисень).

Новий каталітичний матеріал був ефективним у лабораторних умовах, а також підтвердив, що може існувати у масштабованих пристроях, витримавши понад 1 тисячу годин роботи в агресивному середовищі.

Що це змінить

Дослідники зауважують, що поява цієї технології не тільки відкриває шлях до доступного "зеленого" водню, а й підтверджує потенціал "мегабібліотек" як принципово нового інструменту пошуку матеріалів для різних сфер — від енергетики до біомедицини та виробництва акумуляторів.

