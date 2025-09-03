Срок "жизни" радиации — когда Чернобыль станет безопасным

Рыжий лес в Чернобыле. Фото: УНИАН

После взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, в воздух попало огромное количество радиоактивных элементов. В частности это стронций, цезий, уран и плутоний, которые отличаются длительным периодом распада.

Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Григорий Ищенко в интервью УНИАН рассказал, сколько должно пройти лет, чтобы Чернобыльская зона стала экологически безопасной.

Специалист пояснил, что с точки зрения уровня радиоактивного фона за 39 лет в зоне отчуждения ничего не изменилось к лучшему. Ведь у плутония, у урановой группы период распада составляет от 20 тысяч лет.

"В зоне отчуждения есть действительно очень опасные места. Предприятия и Экоцентр это все фиксируют. Ранее по "чистым" локациям проходили туристические экскурсии. Эти маршруты проверены дозиметрически, утверждены официально и безопасны, если не отклоняться и выполнять правила радиационной безопасности", — добавил Ищенко.

Поэтому пригодной для жизни, по словам ученого, Чернобыльская зона станет не ранее чем через 20 000 лет.

В Чернобыле будут внедрять "зеленую" энергетику

"30-километровая зона включает в себя и так называемую "зону промышленного использования" или просто "10-километровую зону" —территорию максимального загрязнения. Для промышленных нужд ее использовать можно. И мы хотим там внедрять "зеленую" энергетику", — уточнил глава ГАЗО.

Специалист напомнил, что в этом году министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук открыла в Чернобыле солнечную электростанцию мощностью 762 киловатта. Ее построили за испанские средства.

"И это не первая такая станция. Уже успешно работает станция Solar на самой ЧАЭС на 1 мегаватт", — заявил Ищенко.

Эти объекты генерируют 1,7 мегаватта энергии. По словам главы ГАЗО, в целом есть возможность увеличения генерации до 2 гигаватт.

