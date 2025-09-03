Термін “життя” радіації — коли Чорнобиль стане безпечним

Рудий ліс в Чорнобилі. Фото: УНІАН

Після вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції у 1986 році, у повітря потрапила величезна кількість радіоактивних елементів. Зокрема це стронцій, цезій, уран та плутоній, які відрізняються тривалим періодом розпаду.

Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко в інтерв’ю УНІАН розповів, скільки має пройти років, щоб Чорнобильська зона стала екологічно безпечною.

Фахівець пояснив, що з погляду рівня радіоактивного фону за 39 років в зоні відчуження нічого не змінилося на краще. Адже у плутонію, в уранової групи період розпаду становить від 20 тисяч років.

"У зоні відчуження є справді дуже небезпечні місця. Підприємства та Екоцентр це все фіксують. Раніше по "чистих" локаціях відбувалися туристичні екскурсії. Ці маршрути перевірені дозиметрично, затверджені офіційно й безпечні, якщо не відхилятися і виконувати правила радіаційної безпеки", — додав Іщенко.

Тож придатною для життя, за словами науковця, Чорнобильська зона стане не раніше ніж через 20 000 років.

У Чорнобилі впроваджуватимуть "зелену" енергетику

"30-кілометрова зона включає у себе й так звану "зону промислового використання" або просто "10-кілометрову зону" — територію максимального забруднення. Для промислових потреб її використовувати можна. І ми хочемо там впроваджувати "зелену" енергетику", — уточнив голова ДАЗВ.

Фахівець нагадав, що цьогоріч міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук відкрила в Чорнобилі сонячну електростанцію потужністю 762 кіловати. Її побудували за іспанські кошти.

"‎І це не перша така станція. Вже успішно працює станція Solar на самій ЧАЕС на 1 мегават", — заявив Іщенко.

Ці об’єкти генерують 1,7 мегавата енергії. За словами голови ДАЗВ, загалом є можливість збільшення генерації до 2 гігаватів.

