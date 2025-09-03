Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Термін “життя” радіації — коли Чорнобиль стане безпечним

Термін “життя” радіації — коли Чорнобиль стане безпечним

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 06:20
Термін “життя” радіації — коли Чорнобиль стане безпечним
Рудий ліс в Чорнобилі. Фото: УНІАН

Після вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції у 1986 році, у повітря потрапила величезна кількість радіоактивних елементів. Зокрема це стронцій, цезій, уран та плутоній, які відрізняються тривалим періодом розпаду.  

Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко в інтерв’ю УНІАН розповів, скільки має пройти років, щоб Чорнобильська зона стала екологічно безпечною.

Реклама
Читайте також:

Фахівець пояснив, що з погляду рівня радіоактивного фону за 39 років в зоні відчуження нічого не змінилося на краще. Адже у плутонію, в уранової групи період розпаду становить від 20 тисяч років.

"У зоні відчуження є справді дуже небезпечні місця. Підприємства та Екоцентр це все фіксують. Раніше по "чистих" локаціях відбувалися туристичні екскурсії. Ці маршрути перевірені дозиметрично, затверджені офіційно й безпечні, якщо не відхилятися і виконувати правила радіаційної безпеки", — додав Іщенко. 

Тож придатною для життя, за словами науковця, Чорнобильська зона стане не раніше ніж через 20 000 років.

У Чорнобилі впроваджуватимуть "зелену" енергетику 

"30-кілометрова зона включає у себе й так звану "зону промислового використання" або просто "10-кілометрову зону" —  територію максимального забруднення. Для промислових потреб її використовувати можна. І ми хочемо там впроваджувати "зелену" енергетику", — уточнив голова ДАЗВ.

Фахівець нагадав, що цьогоріч міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук відкрила в Чорнобилі сонячну електростанцію потужністю 762 кіловати. Її побудували за іспанські кошти.

"‎І це не перша така станція. Вже успішно працює станція Solar на самій ЧАЕС на 1 мегават", — заявив Іщенко.

Ці об’єкти генерують 1,7 мегавата енергії. За словами голови ДАЗВ, загалом є можливість збільшення генерації до 2 гігаватів.

Раніше ми писали, що на Чорнобильській АЕС перевірили рівень радіації. 

Також дізнавайтеся, чому в Хіросімі та Нагасакі вже живуть люди, а Чорнобиль десятки років пустує та перетворився на дику територію.

вибух радіація Атомна електростанція Чорнобиль Чорнобильська зона
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації