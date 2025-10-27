Видео
Дата публикации 27 октября 2025 14:25
обновлено: 14:46
Энергетика нового поколения — в США построят ядерный кампус для ИИ
Атомная электростанция. Фото иллюстративное: Unsplash

Южнокорейская компания Hyundai Engineering & Construction (Hyundai E&C) сделала стратегический шаг в расширении своего присутствия на мировом рынке ядерной энергетики. Компания подписала контракт с Fermi America — американским девелопером энергетических проектов — на проектирование четырех крупных ядерных реакторов в штате Техас.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Отмечается, что будущий комплекс станет частью крупнейшего в мире частного энергетического и AI-кампуса, который возводится вблизи города Амарилло. Инициатива должна обеспечить независимый источник питания для гигантских центров обработки данных и систем искусственного интеллекта.

Чем уникален энергетический хаб

Проект, известный под названием HyperGrid, будет охватывать более 21 млн м² и обеспечивать 11 ГВт мощности из разных источников:

  • 4 ГВт — из четырех крупных реакторов AP1000;
  • 2 ГВт — из SMR (малых модульных реакторов);
  • 4 ГВт — из газовых комбинированных установок;
  • 1 ГВт — из солнечных станций и систем хранения энергии.

Эта энергетическая экосистема объединит атомную и возобновляемую энергетику с цифровыми технологиями, создавая базу для высокопроизводительных AI-систем.

Компания Fermi America, которую основали бывший министр энергетики США Рик Перри и предприниматель Тоби Нойгебауэр, реализует амбициозный проект стоимостью более $500 млрд. Ее цель — создать автономную инфраструктуру питания для AI-экономики будущего.

Этапы реализации проекта

По контракту Hyundai E&C отвечает за начальное инженерное проектирование (FEED) — первый этап строительства реакторов. Компания будет разрабатывать планы размещения объектов, схемы охлаждения, предварительную смету и технические параметры.

Пока идет рассмотрение лицензии в Комиссии по ядерному регулированию США (NRC), Hyundai E&C готовит основу для следующего этапа — контракта на инженерные, закупочные и строительные работы (EPC), который планируется заключить в первой половине 2026 года.

В Hyundai E&C подчеркивают, что это сотрудничество станет важным этапом в формировании нового энергетического партнерства между Южной Кореей и США. Компания видит в этом шанс усилить позиции на рынке Северной Америки и закрепить статус надежного игрока в сфере атомного строительства.

США Южная Корея искусственный интеллект Атомная электростанция ядерная энергетика
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
