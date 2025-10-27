Відео
Головна Індустрії У США з’явиться ядерний енергетичний гігант — що відомо

У США з’явиться ядерний енергетичний гігант — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 14:25
Оновлено: 14:46
Енергетика нового покоління — у США збудують ядерний кампус для ШІ
Атомна електростанція. Фото ілюстративне: Unsplash

Південнокорейська компанія Hyundai Engineering & Construction (Hyundai E&C) зробила стратегічний крок у розширенні своєї присутності на світовому ринку ядерної енергетики. Компанія підписала контракт із Fermi America — американським девелопером енергетичних проєктів — на проєктування чотирьох великих ядерних реакторів у штаті Техас.

Про це повідомило видання Interesting Engineering.

Читайте також:

Зазначається, що майбутній комплекс стане частиною найбільшого у світі приватного енергетичного та AI-кампусу, який зводиться поблизу міста Амарілло. Ініціатива має забезпечити незалежне джерело живлення для гігантських центрів обробки даних і систем штучного інтелекту.

Чим унікальний енергетичний хаб

Проєкт, відомий під назвою HyperGrid, охоплюватиме понад 21 млн м² і забезпечуватиме 11 ГВт потужності з різних джерел:

  • 4 ГВт — з чотирьох великих реакторів AP1000;
  • 2 ГВт — зі SMR (малих модульних реакторів);
  • 4 ГВт — з газових комбінованих установок;
  • 1 ГВт — із сонячних станцій та систем зберігання енергії.

Ця енергетична екосистема поєднає атомну та відновлювану енергетику з цифровими технологіями, створюючи базу для високопродуктивних AI-систем.

Компанія Fermi America, яку заснували колишній міністр енергетики США Рік Перрі та підприємець Тобі Нойгебауер, реалізує амбітний проєкт вартістю понад $500 млрд. Її мета — створити автономну інфраструктуру живлення для AI-економіки майбутнього.

Етапи реалізації проєкту

За контрактом Hyundai E&C відповідає за початкове інженерне проєктування (FEED) — перший етап будівництва реакторів. Компанія розроблятиме плани розміщення об’єктів, схеми охолодження, попередній кошторис і технічні параметри.

Поки триває розгляд ліцензії у Комісії з ядерного регулювання США (NRC), Hyundai E&C готує основу для наступного етапу — контракту на інженерні, закупівельні та будівельні роботи (EPC), який планується укласти у першій половині 2026 року.

У Hyundai E&C підкреслюють, що ця співпраця стане важливим етапом у формуванні нового енергетичного партнерства між Південною Кореєю та США. Компанія бачить у цьому шанс посилити позиції на ринку Північної Америки та закріпити статус надійного гравця у сфері атомного будівництва.

Раніше ми писали, що Туреччина та США підписали угоду у сфері ядерної енергетики. 

Також дізнавайтеся, які країни володіють найбільшими у світі ГЕС.

США Південна Корея штучний інтелект Атомна електростанція ядерна енергетика
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
