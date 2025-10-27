Енергетика нового покоління — у США збудують ядерний кампус для ШІ

У США з’явиться ядерний енергетичний гігант — що відомо
Південнокорейська компанія Hyundai Engineering & Construction (Hyundai E&C) зробила стратегічний крок у розширенні своєї присутності на світовому ринку ядерної енергетики. Компанія підписала контракт із Fermi America — американським девелопером енергетичних проєктів — на проєктування чотирьох великих ядерних реакторів у штаті Техас.
Про це повідомило видання Interesting Engineering.
Зазначається, що майбутній комплекс стане частиною найбільшого у світі приватного енергетичного та AI-кампусу, який зводиться поблизу міста Амарілло. Ініціатива має забезпечити незалежне джерело живлення для гігантських центрів обробки даних і систем штучного інтелекту.
Чим унікальний енергетичний хаб
Проєкт, відомий під назвою HyperGrid, охоплюватиме понад 21 млн м² і забезпечуватиме 11 ГВт потужності з різних джерел:
- 4 ГВт — з чотирьох великих реакторів AP1000;
- 2 ГВт — зі SMR (малих модульних реакторів);
- 4 ГВт — з газових комбінованих установок;
- 1 ГВт — із сонячних станцій та систем зберігання енергії.
Ця енергетична екосистема поєднає атомну та відновлювану енергетику з цифровими технологіями, створюючи базу для високопродуктивних AI-систем.
Компанія Fermi America, яку заснували колишній міністр енергетики США Рік Перрі та підприємець Тобі Нойгебауер, реалізує амбітний проєкт вартістю понад $500 млрд. Її мета — створити автономну інфраструктуру живлення для AI-економіки майбутнього.
Етапи реалізації проєкту
За контрактом Hyundai E&C відповідає за початкове інженерне проєктування (FEED) — перший етап будівництва реакторів. Компанія розроблятиме плани розміщення об’єктів, схеми охолодження, попередній кошторис і технічні параметри.
Поки триває розгляд ліцензії у Комісії з ядерного регулювання США (NRC), Hyundai E&C готує основу для наступного етапу — контракту на інженерні, закупівельні та будівельні роботи (EPC), який планується укласти у першій половині 2026 року.
У Hyundai E&C підкреслюють, що ця співпраця стане важливим етапом у формуванні нового енергетичного партнерства між Південною Кореєю та США. Компанія бачить у цьому шанс посилити позиції на ринку Північної Америки та закріпити статус надійного гравця у сфері атомного будівництва.
