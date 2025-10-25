Відео
Дата публікації: 25 жовтня 2025 14:15
Оновлено: 16:30
Найпотужніші ГЕС у світі — де вони розташовані та чим унікальні (фото)
Дамба гідроелектростанції. Фото: Unsplash

Вода — одна з наймогутніших сил природи, а люди навчилися перетворювати її енергію на світло для мільйонів домівок. Сьогодні гідроелектростанції — це не просто інженерні споруди, а справжні гіганти, що живлять цілі країни.

Новини.LIVE розповідають про п'ять найпотужніших ГЕС у світі.

Читайте також:

ГЕС "Три ущелини"

Китайська гідроелектростанція "Три ущелини" — це гравітаційна гребля, яка була побудована у 2006 році, але повністю введена в експлуатацію лише у 2012 році, коли вона почала виробляти 0,94% електроенергії в країні, пише Укргідроенерго. 

Величезне водосховище станції вміщує 42 мільярди тонн води, і коли воно заповнилося, його величезна маса сповільнила обертання Землі на 0,06 мікросекунди. Гребля також допомагає контролювати повені під час сезону дощів. Встановлена потужність — 22 500 МВт.

Три ущелини, Укргідроенерго
ГЕС "Три ущелини". Фото: Укргідроенерго

ГЕС "Байхетан" 

Теж китайська, але вже аркова гребля, яка була побудована всього за 4 роки, завдяки передовим будівельним технологіям. Дамба розташована на річці Цзіньша, яка є притокою найдовшої в Азії річки Янцзи, на якій побудовано понад 50 000 дамб. Дамба Байхетан забезпечує електроенергією 75 мільйонів людей. Встановлена потужність — 16 000 МВт.

Байхетан, Global Energy
ГЕС "Байхетан". Фото: Global Energy

ГЕС "Ітайпу" 

Розташована на річці Парана і знаходиться у спільній власності Бразилії та Парагваю. Виробляє 79,1% електроенергії Парагваю та 8,4% електроенергії Бразилії. Її будівництво обійшлося у 27 млрд доларів. ГЕС Ітайпу занесена до Книги рекордів Гіннеса як найдорожчий об'єкт на землі. Встановлена потужність — 14 000 МВт.

ГЕС “Ітайпу”
ГЕС "Ітайпу". Фото: Всвіті

ГЕС "Сілуоду"

Ще одна китайська гребля, побудована на річці Цзіньша в гірському регіоні Юньнань. Генерує 0,58% національної електроенергії країни. Окрім виробництва електроенергії, дамба допомагає регулювати паводкові води. Встановлена потужність — 13 900 МВт.

Сілуоду, BusinessViews
ГЕС "Сілуоду". Фото: BusinessViews

ГЕС "Белу-Монте"

Розташована на річці Сінгу в Бразилії. Виробляє 6,2% національної електроенергії країни. Це найбільша станція в басейні річки Амазонки, яка вважається суперечливою через її екологічний вплив на амазонські ліси. Встановлена потужність — 11 200 МВт.

ГЕС "Белу-Монте"
ГЕС "Белу-Монте". Фото: Вікіпедія

Раніше ми розповідали, де розташована та чим унікальна найдовша у світі дамба

Також дізнавайтеся, яка країна світу має найбільше атомних електростанцій

електроенергія сфера енергетики ГЕС дамба Укргідроенерго
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
