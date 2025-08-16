Найдовша дамба у світі — чим вражає рекордсменка та її унікальні особливості

Дамба Семангим. Фото: Fadami

На південно-західному узбережжі Південної Кореї, де Жовте море зустрічається з сушею, стоїть справжнє інженерне диво — дамба Семангим. Її довжина вражає: 33 кілометри, що робить її найдовшою дамбою у світі. Ця споруда не лише побила рекорд нідерландської дамби Афслютдейк, а й стала символом амбітності, технологічного прогресу та водночас предметом гарячих дискусій.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чим же унікальна Семангим і чому про неї говорить увесь світ.

Реклама

Читайте також:

Історія створення

У 1991 році уряд Південної Кореї оголосив про грандіозний план: побудувати дамбу, яка з’єднає три миси поблизу промислового міста Кунсан, за 270 км від Сеула. Мета була амбітною — створити 400 кв. км нових сільськогосподарських угідь і водосховище з прісною водою.

Будівництво коштувало близько 2 трильйонів вон (приблизно 1,72 мільярда доларів США), а ще 1,31 трильйона вон пішло на перетворення приливних зон на ріллю та водосховище.

Будівництво тривало довгих 15 років і завершилося у 2006 році, а офіційне відкриття відбулося 27 квітня 2010 року. Тодішній президент Південної Кореї Лі Мьон Бак назвав Семангим "найбільшим проєктом в історії країни, який змінить її ландшафт".

Ця фраза не була перебільшенням — дамба не лише змінила географію регіону, а й стала прикладом того, як людська воля може підкорити природу.

Унікальність Семангим

Семангим — це не просто довга стіна. Її середня ширина становить 290 метрів, а в найширшому місці сягає 535 метрів. Висота дамби в середньому 36 метрів, а в найвищій точці — 54 метри. Вона розділяє Жовте море від колишнього лиману Семангим, створюючи величезне водосховище та нові землі для сільського господарства.

На дамбі прокладена дорога, яка є частиною Національного маршруту 77, що з’єднує округ Пуан із Кунсаном. Це не просто інфраструктурний об’єкт, а й важлива транспортна артерія, наголошують у Корейському культурному центрі.

Крім того, на дамбі розташована плавуча фотоелектрична установка потужністю 2,1 ГВт, що робить Семангим не лише гідротехнічною, а й енергетичною перлиною .

Екологічні суперечки: ціна прогресу

Такий масштабний проєкт не міг обійтися без критики. Екоактивісти з самого початку виступали проти будівництва, вказуючи на руйнівний вплив на екосистему Жовтого моря. Лиман Семангим був домом для багатьох видів птахів і морських організмів, які втратили свої природні середовища. Два судові позови до Верховного суду Південної Кореї у 1999 та 2005 роках тимчасово зупиняли будівництво, але проєкт усе ж завершили.

"Дамба Семангим — це приклад конфлікту між прагненням людини до прогресу та збереженням природи. Вона принесла економічні вигоди, але ми втратили унікальну екосистему, яку неможливо відновити", — наголошує експерт з екології Чой Йонг-Су.

Чим Семангим вражає світ

Рекордна довжина. 33 кілометри — це не просто цифра, а виклик інженерним можливостям. Дамба обійшла нідерландську Афслютдейк, яка тримала рекорд із довжиною 32,5 км. Багатофункціональність. Семангим — це не лише захист від моря, а й нові землі, водосховище, дорога та сонячна електростанція. Інновації в будівництві. Для зведення дамби використовувалися передові технології, зокрема зміцнення конструкції для витримки штормів і приливів. Економічний вплив. Проєкт створив тисячі робочих місць і сприяв розвитку регіону, зробивши Кунсан важливим економічним центром. Символ прогресу. Семангим стала втіленням амбіцій Південної Кореї, яка прагне демонструвати світові свої технологічні досягнення. Плавуча сонячна станція. Семангим є домом для однієї з найбільших у світі плавучих сонячних електростанцій, що генерує чисту енергію. Туристична привабливість. Дамба стала популярним місцем для туристів, які приїжджають помилуватися краєвидами Жовтого моря та інженерною величчю. Складна конструкція. Дамба поділена на чотири секції, кожна з яких має власні шлюзи та тунелі, як-от тунель Сінсі завдовжки 70 метрів.

Як повідомлялось, у прагненні ефективно використовувати відновлювані джерела енергії, Фінляндія запустила найбільшу у світі піщану батарею. Ця інноваційна система зберігання допомагає країні оптимізувати використання екологічно чистої енергії.

Також ми розповідали, що за тисячі років свого існування людство створило безліч гідроелектростанцій, від невеликих, що живлять одне-два міста, до гігантських комплексів, які забезпечують електроенергією тисячі населених пунктів і підприємств. Проте найпотужнішу ГЕС у світі збудували саме в Китаї.