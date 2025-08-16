Самая длинная дамба в мире — чем поражает рекордсменка и ее уникальные особенности

Дамба Семангим. Фото: Fadami

На юго-западном побережье Южной Кореи, где Желтое море встречается с сушей, стоит настоящее инженерное чудо — дамба Семангым. Ее длина поражает: 33 километра, что делает ее самой длинной дамбой в мире. Это сооружение не только побило рекорд нидерландской дамбы Афслютдейк, но и стало символом амбициозности, технологического прогресса и одновременно предметом горячих дискуссий.

История создания

В 1991 году правительство Южной Кореи объявило о грандиозном плане: построить дамбу, которая соединит три мыса вблизи промышленного города Кунсан, в 270 км от Сеула. Цель была амбициозной — создать 400 кв. км новых сельскохозяйственных угодий и водохранилище с пресной водой.

Строительство стоило около 2 триллионов вон (примерно 1,72 миллиарда долларов США), а еще 1,31 триллиона вон ушло на преобразование приливных зон в пашню и водохранилище.

Строительство длилось долгих 15 лет и завершилось в 2006 году, а официальное открытие состоялось 27 апреля 2010 года. Тогдашний президент Южной Кореи Ли Мён Бак назвал Семангим "крупнейшим проектом в истории страны, который изменит ее ландшафт".

Эта фраза не была преувеличением — дамба не только изменила географию региона, но и стала примером того, как человеческая воля может покорить природу.

Уникальность Семангима

Семангим — это не просто длинная стена. Ее средняя ширина составляет 290 метров, а в самом широком месте достигает 535 метров. Высота дамбы в среднем 36 метров, а в самой высокой точке — 54 метра. Она разделяет Желтое море от бывшего лимана Семангим, создавая огромное водохранилище и новые земли для сельского хозяйства.

На дамбе проложена дорога, которая является частью Национального маршрута 77, соединяющего округ Пуан с Кунсаном. Это не просто инфраструктурный объект, но и важная транспортная артерия, отмечают в Корейском культурном центре.

Кроме того, на дамбе расположена плавучая фотоэлектрическая установка мощностью 2,1 ГВт, что делает Семангим не только гидротехнической, но и энергетической жемчужиной.

Экологические споры: цена прогресса

Такой масштабный проект не мог обойтись без критики. Экоактивисты с самого начала выступали против строительства, указывая на разрушительное влияние на экосистему Желтого моря. Лиман Семангим был домом для многих видов птиц и морских организмов, которые потеряли свои естественные среды обитания. Два судебных иска в Верховный суд Южной Кореи в 1999 и 2005 годах временно останавливали строительство, но проект все же завершили.

"Дамба Семангим — это пример конфликта между стремлением человека к прогрессу и сохранением природы. Она принесла экономические выгоды, но мы потеряли уникальную экосистему, которую невозможно восстановить", — отмечает эксперт по экологии Чой Йонг-Су.

Чем Семангим поражает мир

Рекордная длина. 33 километра — это не просто цифра, а вызов инженерным возможностям. Дамба обошла нидерландскую Афслютдейк, которая держала рекорд с длиной 32,5 км. Многофункциональность. Семангим — это не только защита от моря, но и новые земли, водохранилище, дорога и солнечная электростанция. Семангим является домом для одной из крупнейших в мире плавучих солнечных электростанций, генерирующей чистую энергию. Инновации в строительстве. Для возведения дамбы использовались передовые технологии, в частности укрепление конструкции для выдержки штормов и приливов. Экономическое влияние. Проект создал тысячи рабочих мест и способствовал развитию региона, сделав Кунсан важным экономическим центром. Символ прогресса. Семангим стала воплощением амбиций Южной Кореи, которая стремится демонстрировать миру свои технологические достижения. Туристическая привлекательность. Дамба стала популярным местом для туристов, которые приезжают полюбоваться видами Желтого моря и инженерным величием. Сложная конструкция. Дамба разделена на четыре секции, каждая из которых имеет собственные шлюзы и тоннели, например тоннель Синси длиной 70 метров.

