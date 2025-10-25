Самые мощные ГЭС в мире — где они расположены и чем уникальны (фото)

Дамба гидроэлектростанции. Фото: Unsplash

Вода — одна из самых могущественных сил природы, а люди научились превращать ее энергию в свет для миллионов домов. Сегодня гидроэлектростанции — это не просто инженерные сооружения, а настоящие гиганты, питающие целые страны.

Новини.LIVE рассказывают о пяти самых мощных ГЭС в мире.

ГЭС "Три ущелья"

Китайская гидроэлектростанция "Три ущелья" — это гравитационная плотина, которая была построена в 2006 году, но полностью введена в эксплуатацию только в 2012 году, когда она начала производить 0,94% электроэнергии в стране, пишет Укргидроэнерго.

Огромное водохранилище станции вмещает 42 миллиарда тонн воды, и когда оно заполнилось, его огромная масса замедлила вращение Земли на 0,06 микросекунды. Плотина также помогает контролировать наводнения во время сезона дождей. Установленная мощность — 22 500 МВт.

ГЭС "Три ущелья". Фото: Укргидроэнерго

ГЭС "Байхетан"

Тоже китайская, но уже арочная плотина, которая была построена всего за 4 года, благодаря передовым строительным технологиям. Дамба расположена на реке Цзиньша, которая является притоком самой длинной в Азии реки Янцзы, на которой построено более 50 000 дамб. Дамба Байхетан обеспечивает электроэнергией 75 миллионов человек. Установленная мощность — 16 000 МВт.

ГЭС "Байхетан". Фото: Global Energy

ГЭС "Итайпу"

Расположена на реке Парана и находится в совместной собственности Бразилии и Парагвая. Производит 79,1% электроэнергии Парагвая и 8,4% электроэнергии Бразилии. Ее строительство обошлось в 27 млрд долларов. ГЭС Итайпу занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой объект на земле. Установленная мощность — 14 000 МВт.

ГЭС "Итайпу". Фото: Всвіті

ГЭС "Силуоду"

Еще одна китайская плотина, построенная на реке Цзиньша в горном регионе Юньнань. Генерирует 0,58% национальной электроэнергии страны. Кроме производства электроэнергии, дамба помогает регулировать паводковые воды. Установленная мощность — 13 900 МВт.

ГЭС "Силуоду". Фото: BusinessViews

ГЭС "Белу-Монте"

Расположена на реке Сингу в Бразилии. Производит 6,2% национальной электроэнергии страны. Это крупнейшая станция в бассейне реки Амазонки, которая считается спорной из-за ее экологического воздействия на амазонские леса. Установленная мощность — 11 200 МВт.

ГЭС "Белу-Монте". Фото: Википедия

