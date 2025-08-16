Видео
Индустрии

Лидеры в ядерной энергетике — какая страна имеет больше всего АЭС

Лидеры в ядерной энергетике — какая страна имеет больше всего АЭС

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 06:20
Ядерные супердержавы — какая страна имеет больше всего АЭС
Атомная электростанция. Фото иллюстративное: Freepik

Атомная энергетика играет ключевую роль в обеспечении стабильного и бесперебойного снабжения электроэнергией во многих странах мира. Некоторые государства сделали ставку именно на этот вид энергии, развивая масштабные сети атомных электростанций, способных производить миллиарды киловатт-часов ежегодно.

Новини.LIVE рассказывают, какая страна имеет больше всего атомных электростанций.

Читайте также:

Государства-лидеры по количеству АЭС

Больше всего атомных электростанций (АЭС) в мире, как пишет издание "Слово і діло" имеют Соединенные Штаты Америки. Мощность ядерной энергетики в этой стране составляет 102,5 ГВт — 54 активные атомные электростанции и 94 реактора. США также планируют дополнительно построить еще 7,4 ГВт.

Второе место в мире по количеству ядерных реакторов занимает Франция — 58 блоков. Общая мощность ядерной энергетики страны составляет 64 ГВт, в планах увеличить мощность еще на 11,6 ГВт.

Китай занял третье место в мире по установленной ядерной мощности — 58,1 ГВт. В стране 17 АЭС и 55 реакторов в эксплуатации. КНР планирует и в дальнейшем развивать эту отрасль, увеличив мощность еще на 118,4 ГВт.

Сколько АЭС в других странах

Япония имеет 42 реактора, но только 8 из них работают. Мощность ядерной энергетики страны оценивается в 11,6 ГВт (в планах еще 2,8 ГВт)
В России 37 блоков, мощность — 28,6 ГВт, еще 20,6 ГВт планируют построить.

Канада эксплуатирует 22 ядерных реактора. Общая мощность ядерной энергетики — 14,6 ГВт, запланировано построить еще 1,8 ГВт.

В Украине после закрытия Чернобыльской станции в эксплуатации остались Запорожская АЭС, Южноукраинская АЭС, Ровенская АЭС и Хмельницкая АЭС — общая мощность 13,8 ГВт.

Запорожская станция, которая сейчас оккупирована Россией, является крупнейшей в Европе, ее мощность — 6 ГВт. Еще 4,7 ГВт мощности Украина планирует построить.

От 2 до 7,5 ГВт ядерной мощности имеют такие страны:

  • Индия — 7,5 ГВт;
  • Испания — 7,4 ГВт;
  • Швеция — 7,2 ГВт;
  • Великобритания — 6,5 ГВт;
  • ОАЭ — 5,7 ГВт;
  • Чехия — 4,2 ГВт;
  • Бельгия — 4,1 ГВт;
  • Пакистан — 3,5 ГВт;
  • Швейцария — 3,1 ГВт;
  • Словакия — 2,5 ГВт;
  • Беларусь — 2,4 ГВт;
  • Болгария — 2,1 ГВт;
  • Венгрия — 2 ГВт;
  • Бразилия — 2 ГВт.

Менее 2 ГВт ядерной мощности в ЮАР, Тайване, Аргентине, Мексике, Румынии, Иране, менее 1 ГВт - в Словении, Нидерландах, КНДР и Армении.

Ранее мы рассказывали, что происходит на Чернобыльской АЭС сегодня.

Также узнавайте, какая страна построит хранилище электроэнергии вместо АЭС.

электроэнергия АЭС Атомная электростанция энергетика ядерная энергетика
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
