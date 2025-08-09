Життя після катастрофи — що відбувається на Чорнобильській АЕС сьогодні

Люди на ЧАЕС. Фото: УНІАН

Понад три десятиліття минуло з моменту найбільшої техногенної катастрофи в історії людства — аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Однак інтерес до цього місця не згасає й досі. Чорнобильська зона відчуження залишається об'єктом міжнародної уваги, наукових досліджень, а також туристичних відвідин.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається на Чорнобильській АЕС сьогодні.

Що сталося в Чорнобилі

Будівництво Чорнобильської АЕС почалося у квітні 1970 року. А вже в грудні 1977 року запустили в експлуатацію перший блок, пише КПІ ім.Ігоря Сікорського.

28 березня 1984 року було виведено на повну потужність четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС. Він вважався найсучаснішим, але до катастрофи пропрацював лише два роки.

26 квітня 1986 року приблизно о 01:23 на четвертому енергоблоці стався вибух. На цей момент у реакторі було близько 200 тонн урану. Внаслідок аварії було зруйновано обшивку, через відсутність захисної оболонки у повітря здійнялися 60 тонн радіоактивних речовин. Відразу після вибуху реактора радіонукліди були викинуті на максимальну висоту — до 10 км.

Радіоактивна хмара, що утворилася після вибуху, накрила не лише Україну, Білорусь та Росію, які розташовані поблизу ЧАЕС, але й частину Югославії, Болгарії, Грецію, Румунію, Литву, Естонію, Латвію, Фінляндію, Данію, Норвегію, Швецію, Австрію, Угорщину, Чехословаччину, Нідерланди, Бельгію, Польщу, Швейцарію, Німеччину, Італію, Ірландію, Францію (разом з Корсикою), Британію та острів Мен.

З 26 квітня по жовтень 1986 року Чорнобильська АЕС не працювала. У жовтні 1986-го 1-й і 2-й енергоблоки було знову введено в експлуатацію, а у грудні 1987 року відновив роботу 3-й енергоблок.

В 1991 році на другому енергоблоці сталася пожежа, внаслідок якої було заблоковано роботу цього реактора.

15 грудня 2000 року Чорнобильську атомну електростанцію повністю зупинили.

Навколо реактора зведено саркофаг, з часом — Новий безпечний конфайнмент (НБК), який мав ізолювати радіоактивні матеріали від зовнішнього середовища. Людей із цієї території відселили, а землі переважно законсервували. У результаті постійну зону, що охоплює територію навколо станції, було оголошено зоною відчуження, яка й досі перебуває під суворим контролем.

Нині в зоні відчуження, де через істотне та катастрофічне забруднення повітря, ґрунтів і вод заборонено оселятися людям, живуть близько 400 видів тварин, птахів і риб, налічується 1200 видів флори, 60 з яких занесені в Червону книгу України, а 20 є рідкісними

ЧАЕС під час російського вторгнення

24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення, російські війська захопили територію Чорнобильської АЕС та зону відчуження — просуваючись з білоруського напрямку до Києва, пише CHNPP.

Персонал АЕС опинився серед полонених, але зберіг контроль над реакторними матеріалами.

Окупація тривала по 31 березня 2022 року. Як наслідок — майно й обладнання ЧАЕС було пошкоджено або знищено, а територія замінована. Через це будь-які роботи в чорнобильській зоні було проводити вкрай складно та небезпечно. Тож у 2022–2023 роках їх призупинили, а згодом поновили, зокрема стосовно кондиціонування й захоронення радіоактивних відходів.

Що відбувається на ЧАЕС у 2025 році

Армія РФ вночі 14 лютого вдарила дроном із фугасною бойовою частиною по укритті на Чорнобильській атомній електростанції, яке береже світ від радіації. На місці спалахнула масштабна пожежа, зафіксовані суттєві пошкодження.

Повне гасіння пожеж, спричинених ударом блискавки, зайняло кілька тижнів. За даними МАГАТЕ, внаслідок аварійних робіт у зовнішньому облицюванні арки НБК утворилося близько 330 проломів, середній розмір кожного з яких становив 30–50 см.

У відомстві зазначили, що для усунення усіх наслідків через удар російського дрона знадобиться багато часу та коштів.

У квітні 2025 року, за даними CHNPP, відкрито сонячну електростанцію у Чорнобилі — "Solar Chornobyl‑1" потужністю 762 кВт, яка забезпечує потреби селища Чорнобиль і прилеглих об'єктів. Крім того, тривають гуманітарні роботи з розмінування зони, які мають важливе значення для безпеки та науково-промислового розвитку.

У червні-липні 2025 року ЄБРР заявив про виділення €42,5 млн на ремонт НБК та реставрацію пошкоджень від атаки.

