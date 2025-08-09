Жизнь после катастрофы — что происходит на Чернобыльской АЭС сегодня

Люди на ЧАЭС. Фото: УНИАН

Более трех десятилетий прошло с момента крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества — аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Однако интерес к этому месту не угасает до сих пор. Чернобыльская зона отчуждения остается объектом международного внимания, научных исследований, а также туристических посещений.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на Чернобыльской АЭС сегодня.

Реклама

Читайте также:

Что произошло в Чернобыле

Строительство Чернобыльской АЭС началось в апреле 1970 года. А уже в декабре 1977 года запустили в эксплуатацию первый блок, пишет КПИ им.Игоря Сикорского.

28 марта 1984 года был выведен на полную мощность четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Он считался самым современным, но до катастрофы проработал всего два года.

26 апреля 1986 года примерно в 01:23 на четвертом энергоблоке произошел взрыв. На этот момент в реакторе было около 200 тонн урана. В результате аварии была разрушена обшивка, из-за отсутствия защитной оболочки в воздух поднялись 60 тонн радиоактивных веществ. Сразу после взрыва реактора радионуклиды были выброшены на максимальную высоту — до 10 км.

Радиоактивное облако, образовавшееся после взрыва, накрыло не только Украину, Беларусь и Россию, которые расположены вблизи ЧАЭС, но и часть Югославии, Болгарии, Грецию, Румынию, Литву, Эстонию, Латвию, Финляндию, Данию, Норвегию, Швецию, Австрию, Венгрию, Чехословакию, Нидерланды, Бельгию, Польшу, Швейцарию, Германию, Италию, Ирландию, Францию (вместе с Корсикой), Британию и остров Мэн.

С 26 апреля по октябрь 1986 года Чернобыльская АЭС не работала. В октябре 1986-го 1-й и 2-й энергоблоки были вновь введены в эксплуатацию, а в декабре 1987 года возобновил работу 3-й энергоблок.

В 1991 году на втором энергоблоке произошел пожар, в результате которого была заблокирована работа этого реактора.

15 декабря 2000 года Чернобыльскую атомную электростанцию полностью остановили.

Вокруг реактора возведен саркофаг, со временем — Новый безопасный конфайнмент (НБК), который должен был изолировать радиоактивные материалы от внешней среды. Людей с этой территории отселили, а земли в основном законсервировали. В результате постоянная зона, охватывающая территорию вокруг станции, была объявлена зоной отчуждения, которая до сих пор находится под строгим контролем.

Сейчас в зоне отчуждения, где из-за существенного и катастрофического загрязнения воздуха, почв и вод запрещено селиться людям, живут около 400 видов животных, птиц и рыб, насчитывается 1 200 видов флоры, 60 из которых занесены в Красную книгу Украины, а 20 являются редкими

ЧАЭС во время российского вторжения

24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения, российские войска захватили территорию Чернобыльской АЭС и зону отчуждения — продвигаясь с белорусского направления в Киев, пишет CHNPP.

Персонал АЭС оказался среди пленных, но сохранил контроль над реакторными материалами.

Оккупация продолжалась по 31 марта 2022 года. Как следствие — имущество и оборудование ЧАЭС было повреждено или уничтожено, а территория заминирована. Поэтому любые работы в чернобыльской зоне было проводить крайне сложно и опасно. Поэтому в 2022-2023 годах их приостановили, а затем возобновили, в частности относительно кондиционирования и захоронения радиоактивных отходов.

Что происходит на ЧАЭС в 2025 году

Армия РФ ночью 14 февраля ударила дроном с фугасной боевой частью по укрытию на Чернобыльской атомной электростанции, которое бережет мир от радиации. На месте вспыхнул масштабный пожар, зафиксированы существенные повреждения.

Полное тушение пожаров, вызванных ударом молнии, заняло несколько недель. По данным МАГАТЭ, в результате аварийных работ во внешней облицовке арки НБК образовалось около 330 проломов, средний размер каждого из которых составлял 30-50 см.

В ведомстве отметили, что для устранения всех последствий из-за удара российского дрона понадобится много времени и средств.

В апреле 2025 года, по данным CHNPP, открыта солнечная электростанция в Чернобыле — "Solar Chornobyl-1" мощностью 762 кВт, которая обеспечивает потребности поселка Чернобыль и прилегающих объектов. Кроме того, продолжаются гуманитарные работы по разминированию зоны, которые имеют важное значение для безопасности и научно-промышленного развития.

В июне-июле 2025 года ЕБРР заявил о выделении €42,5 млн на ремонт НБК и реставрацию повреждений от атаки.

Ранее мы писали, что в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике продолжаются гидробиологические исследования водоемов. Ученые уже получили первые важные результаты — среди выявленных видов есть те, которые занесены в Красную книгу Украины и охраняются на международном уровне.

Также узнавайте, что сейчас происходит с туризмом в Чернобыле.