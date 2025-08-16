Ядерні супердержави — яка країна має найбільше АЕС

Лідери у ядерній енергетиці — яка країна має найбільше АЕС
Атомна енергетика відіграє ключову роль у забезпеченні стабільного та безперебійного постачання електроенергії у багатьох країнах світу. Деякі держави зробили ставку саме на цей вид енергії, розвиваючи масштабні мережі атомних електростанцій, що здатні виробляти мільярди кіловат-годин щороку.
Держави-лідери за кількістю АЕС
Найбільше атомних електростанцій (АЕС) у світі, як пише видання "Слово і діло" мають Сполучені Штати Америки. Потужність ядерної енергетики у цій країні становить 102,5 ГВт — 54 активні атомні електростанції та 94 реактори. США також планують додатково збудувати ще 7,4 ГВт.
Друге місце у світі за кількістю ядерних реакторів посідає Франція — 58 блоків. Загальна потужність ядерної енергетики країни становить 64 ГВт, у планах збільшити потужність ще на 11,6 ГВт.
Китай посів третю сходинку у світі за встановленою ядерною потужністю — 58,1 ГВт. У країні 17 АЕС та 55 реакторів в експлуатації. КНР планує і надалі розвивати цю галузь, збільшивши потужність ще на 118,4 ГВт.
Скільки АЕС в інших країнах
Японія має 42 реактори, але лише 8 з них працюють. Потужність ядерної енергетики країни оцінюється в 11,6 ГВт (у планах ще 2,8 ГВт)
У Росії 37 блоків, потужність — 28,6 ГВт, ще 20,6 ГВт планують побудувати.
Канада експлуатує 22 ядерних реактори. Загальна потужність ядерної енергетики — 14,6 ГВт, заплановано побудувати ще 1,8 ГВт.
В Україні після закриття Чорнобильської станції в експлуатації залишилися Запорізька АЕС, Південноукраїнська АЕС, Рівненська АЕС та Хмельницька АЕС — загальна потужність 13,8 ГВт.
Запорізька станція, яка зараз окупована Росією, є найбільшою у Європі, її потужність — 6 ГВт. Ще 4,7 ГВт потужності Україна планує збудувати.
Від 2 до 7,5 ГВт ядерної потужності мають такі країни:
- Індія — 7,5 ГВт;
- Іспанія — 7,4 ГВт;
- Швеція — 7,2 ГВт;
- Британія — 6,5 ГВт;
- ОАЕ — 5,7 ГВт;
- Чехія — 4,2 ГВт;
- Бельгія — 4,1 ГВт;
- Пакистан — 3,5 ГВт;
- Швейцарія — 3,1 ГВт;
- Словаччина — 2,5 ГВт;
- Білорусь — 2,4 ГВт;
- Болгарія — 2,1 ГВт;
- Угорщина — 2 ГВт;
- Бразилія — 2 ГВт.
Менш як 2 ГВт ядерної потужності у ПАР, Тайвані, Аргентині, Мексиці, Румунії, Ірані, менше ніж 1 ГВт – у Словенії, Нідерландах, КНДР та Вірменії.
