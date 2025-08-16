Ядерні супердержави — яка країна має найбільше АЕС

Атомна електростанція. Фото ілюстративне: Freepik

Атомна енергетика відіграє ключову роль у забезпеченні стабільного та безперебійного постачання електроенергії у багатьох країнах світу. Деякі держави зробили ставку саме на цей вид енергії, розвиваючи масштабні мережі атомних електростанцій, що здатні виробляти мільярди кіловат-годин щороку.

Новини.LIVE розповідають, яка країна має найбільше атомних електростанцій.

Реклама

Читайте також:

Держави-лідери за кількістю АЕС

Найбільше атомних електростанцій (АЕС) у світі, як пише видання "Слово і діло" мають Сполучені Штати Америки. Потужність ядерної енергетики у цій країні становить 102,5 ГВт — 54 активні атомні електростанції та 94 реактори. США також планують додатково збудувати ще 7,4 ГВт.

Друге місце у світі за кількістю ядерних реакторів посідає Франція — 58 блоків. Загальна потужність ядерної енергетики країни становить 64 ГВт, у планах збільшити потужність ще на 11,6 ГВт.

Китай посів третю сходинку у світі за встановленою ядерною потужністю — 58,1 ГВт. У країні 17 АЕС та 55 реакторів в експлуатації. КНР планує і надалі розвивати цю галузь, збільшивши потужність ще на 118,4 ГВт.

Скільки АЕС в інших країнах

Японія має 42 реактори, але лише 8 з них працюють. Потужність ядерної енергетики країни оцінюється в 11,6 ГВт (у планах ще 2,8 ГВт)

У Росії 37 блоків, потужність — 28,6 ГВт, ще 20,6 ГВт планують побудувати.

Канада експлуатує 22 ядерних реактори. Загальна потужність ядерної енергетики — 14,6 ГВт, заплановано побудувати ще 1,8 ГВт.

В Україні після закриття Чорнобильської станції в експлуатації залишилися Запорізька АЕС, Південноукраїнська АЕС, Рівненська АЕС та Хмельницька АЕС — загальна потужність 13,8 ГВт.

Запорізька станція, яка зараз окупована Росією, є найбільшою у Європі, її потужність — 6 ГВт. Ще 4,7 ГВт потужності Україна планує збудувати.

Від 2 до 7,5 ГВт ядерної потужності мають такі країни:

Індія — 7,5 ГВт;

Іспанія — 7,4 ГВт;

Швеція — 7,2 ГВт;

Британія — 6,5 ГВт;

ОАЕ — 5,7 ГВт;

Чехія — 4,2 ГВт;

Бельгія — 4,1 ГВт;

Пакистан — 3,5 ГВт;

Швейцарія — 3,1 ГВт;

Словаччина — 2,5 ГВт;

Білорусь — 2,4 ГВт;

Болгарія — 2,1 ГВт;

Угорщина — 2 ГВт;

Бразилія — 2 ГВт.

Менш як 2 ГВт ядерної потужності у ПАР, Тайвані, Аргентині, Мексиці, Румунії, Ірані, менше ніж 1 ГВт – у Словенії, Нідерландах, КНДР та Вірменії.

Раніше ми розповідали, що відбувається на Чорнобильській АЕС сьогодні.

Також дізнавайтеся, яка країна збудує сховище електроенергії замість АЕС.