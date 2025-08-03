На місці АЕС у Німеччині збудують велика сховище електроенергії — деталі

Працівник на АЕС. Фото: УНІАН

Станом на 2025 рік у світі все ще є країни, які продовжують активно експлуатувати атомні електростанції (АЕС). Однак, наприклад, у Німеччині ще у 2023 році зупинили роботу усіх АЕС, а вже цьогоріч озвучили доволі амбітний план — збудувати одну із найбільших у світі систем зберігання електроенергії на місці колишньої атомної електростанції.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Відомо, що установку з потужністю 400 мегаватів та загальною ємністю 800 мегават-годин, встановлять у Філіппсбурзі, повідомляється на сайті Enbw. Вона працюватиме як буфер між генерацією від сонця й вітру та фактичним споживанням. Надлишкова електроенергія накопичуватиметься в акумуляторах, а коли споживання струму зростатиме — її повертатимуть в енергосистему. Зазначається, що такі сховища дуже важливі для енергетичної системи країни, яка базується на відновлюваних джерелах.

У Філіппсбурзі також діє велика підстанція, яка поєднана з важливим енергетичним коридором. Це дозволить ефективно накопичувати надлишки вітрової енергії з півночі країни та передавати їх до промислового півдня.

Очікується, що система зберігання електроенергії запрацює у 2027 році й забезпечувати добові потреби майже 100 тисяч домогосподарств.

Нагадаємо, у Фінляндії вже отримують теплову енергію з піщаної батареї. Таким чином країна бореться з викидами вуглецю, який сильно шкодить атмосфері. Дізнавайтесь також, в якій країні з'явиться грандіозний завод, який генеруватиме зелений водень.