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Хранилище электроэнергии вместо АЭС — где построят

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 06:20
На месте АЭС в Германии построят большое хранилище электроэнергии — детали
Работник на АЭС. Фото: УНИАН

По состоянию на 2025 год в мире все еще есть страны, которые продолжают активно эксплуатировать атомные электростанции (АЭС). Однако, например, в Германии еще в 2023 году остановили работу всех АЭС, а уже в этом году озвучили довольно амбициозный план — построить одну из крупнейших в мире систем хранения электроэнергии на месте бывшей атомной электростанции.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Известно, что установку с мощностью 400 мегаватт и общей емкостью 800 мегаватт-часов, установят в Филиппсбурге, сообщается на сайте Enbw. Она будет работать как буфер между генерацией от солнца и ветра и фактическим потреблением. Избыточная электроэнергия будет накапливаться в аккумуляторах, а когда потребление тока будет расти — ее будут возвращать в энергосистему. Отмечается, что такие хранилища очень важны для энергетической системы страны, которая базируется на возобновляемых источниках.

В Филиппсбурге также действует большая подстанция, которая соединена с важным энергетическим коридором. Это позволит эффективно накапливать излишки ветровой энергии с севера страны и передавать их в промышленный юг.

Ожидается, что система хранения электроэнергии заработает в 2027 году и будет обеспечивать суточные потребности почти 100 тысяч домохозяйств.

Напомним, в Финляндии уже получают тепловую энергию из песчаной батареи. Таким образом страна борется с выбросами углерода, который сильно вредит атмосфере. Узнавайте также, в какой стране появится грандиозный завод, который будет генерировать зеленый водород.

Германия электроэнергия энергосистема батерея энергия
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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