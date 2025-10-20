Крупнейшие мировые залежи урана — в каких странах находятся

Спецтехника на месторождении. Фото: Freepik

Спрос на ядерное топливо растет каждый год, ведь ядерная энергетика обеспечивает около 10% мировых потребностей в электроэнергии. Уран — ключевой ресурс для работы атомных электростанций, и страны, которые обладают его крупнейшими запасами, играют важную роль в глобальной экономике.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где же находятся крупнейшие залежи урана, и почему их значение растет.

Реклама

Читайте также:

Где находятся самые большие запасы урана

По данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA) и Investing News Network, тройку лидеров по запасам урана возглавляют Австралия, Казахстан и Канада. Эти страны вместе владеют более чем половиной мировых ресурсов этого ценного металла.

Австралия

Австралия занимает первое место в мире, имея 28% глобальных запасов урана — это 1,68 миллиона метрических тонн. Самые известные месторождения расположены в Южной Австралии, в частности Олимпик-Дам, одно из крупнейших в мире.

Однако страна занимает лишь четвертое место по добыче, ведь добыча урана здесь является политически чувствительным вопросом. Федеральное правительство выступает против развития ядерной энергетики, что ограничивает использование собственных ресурсов.

Казахстан

Казахстан имеет 13% мировых запасов урана (815 200 метрических тонн) и является мировым лидером по объемам добычи. Месторождение Инкай, которое разрабатывается совместно с канадской компанией Cameco, содержит 119 000 тонн подтвержденных запасов.

Благодаря развитой инфраструктуре и государственной поддержке Казахстан обеспечивает значительную часть мирового рынка урана.

Канада

Канада владеет 10% мировых запасов урана (588 500 метрических тонн). Бассейн Атабаска в провинции Саскачеван является центром разведки и добычи.

Ядерная энергетика обеспечивает 15% электроэнергии страны, а 19 действующих реакторов делают Канаду важным игроком на мировой арене. Месторождения, такие как МакАртур-Ривер, известны своим высоким качеством урановой руды.

Другие страны с залежами урана

Кроме тройки лидеров, заметные запасы урана имеют:

Намибия и Россия — по 8%;

Нигер, Южная Африка и Китай — по 5%;

Бразилия — 3%;

Монголия и Украина — по 2%.

Меньшие, но стратегически важные залежи есть также в Ботсване, США и Танзании. Эти страны вместе формируют глобальную карту урановых ресурсов, но их вклад в добычу различается в зависимости от технологий и политических условий.

Почему уран становится все более важным

Как пишет Financial Times, если спрос на ядерную энергию продолжит расти нынешними темпами, часть известных месторождений может иссякнуть к середине XXI века.

"В то же время многие государства уже заявили о намерении утроить свои ядерные мощности к 2050 году. Технологические компании рассматривают атом как эффективный источник энергии для дата-центров и промышленных кластеров", — отмечает издание.

Однако урановые компании предупреждают: открытие и запуск новых шахт потребует 10-15 лет, а ресурсы планеты не безграничны. Именно поэтому уже сейчас продолжается поиск новых месторождений и совершенствуются технологии переработки отработанного топлива.

Как сообщалось, Соединенные Штаты и страны Евросоюза не могут полностью отказаться от российского урана из-за недостаточных собственных мощностей для его конверсии и обогащения. Чтобы полностью заменить поставки из РФ, по оценкам, понадобится минимум три года.

Также мы рассказывали, что обнаружение в США одного из крупнейших современных залежей урана, содержащего около 10 миллионов килограммов, стало знаковой новостью для мировой энергетики. Эта находка уже внесла существенные коррективы в прогнозы международных экспертов.