Главная Индустрии Стратегия ухода — когда США и ЕС откажутся от урана РФ

Стратегия ухода — когда США и ЕС откажутся от урана РФ

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 17:25
Когда США и ЕС перестанут покупать российский уран — в Энергоатоме объяснили
Урановая руда. Фото: Геогруп

Нехватка мощностей на этапах конверсии и обогащения сдерживает выход США и стран Евросоюза с российского рынка. Поэтому для полного отказа от урана РФ понадобится не менее трех лет.

Об этом рассказал заместитель председателя наблюдательного совета Энергоатома Майкл Кирст в интервью NV Бизнес.

"В мире достаточно природного урана, но не хватает мощностей на конверсию и обогащение. На запуск новых заводов понадобится еще 3-5 лет", — сказал он.

Почему США и ЕС не могут отказаться от российского урана уже сейчас

Кирст объяснил, что процесс производства ядерного топлива состоит из трех этапов:

  1. Добыча природного урана.
  2. Конверсия в форму для обогащения.
  3. Обогащение.

По мнению заместителя председателя наблюдательного совета Энергоатома, на первом этапе недостатка нет, однако на стадиях конверсии и обогащения глобально не хватает мощностей, способных полностью заменить российские поставки.

"Именно поэтому полный выход с российского рынка требует еще нескольких лет и значительных инвестиций", — подчеркнул он.

Во Франции, Великобритании и США, по словам Кирста, активно расширяют существующие заводы, а запуск новых объектов займет еще 3-5 лет. Это касается не только текущих потребностей, но и будущего роста спроса на атомную энергетику из-за развития дата-центров, промышленных предприятий и новых технологических секторов в Европе, США и Азии.

Кирст также отметил, что переход на альтернативных поставщиков — сложный процесс, который требует глобальной координации и инвестиций в новые мощности.

Ранее мы писали, что мировая энергетика получила новость, которая уже изменила прогнозы экспертов. В США обнаружили шахту, содержащую около 10 миллионов килограммов урана. Это одна из крупнейших залежей современности.

Также узнавайте, в каких странах сосредоточены самые большие запасы урана.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
