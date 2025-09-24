Когда США и ЕС перестанут покупать российский уран — в Энергоатоме объяснили

Урановая руда. Фото: Геогруп

Нехватка мощностей на этапах конверсии и обогащения сдерживает выход США и стран Евросоюза с российского рынка. Поэтому для полного отказа от урана РФ понадобится не менее трех лет.

Об этом рассказал заместитель председателя наблюдательного совета Энергоатома Майкл Кирст в интервью NV Бизнес.

"В мире достаточно природного урана, но не хватает мощностей на конверсию и обогащение. На запуск новых заводов понадобится еще 3-5 лет", — сказал он.

Почему США и ЕС не могут отказаться от российского урана уже сейчас

Кирст объяснил, что процесс производства ядерного топлива состоит из трех этапов:

Добыча природного урана. Конверсия в форму для обогащения. Обогащение.

По мнению заместителя председателя наблюдательного совета Энергоатома, на первом этапе недостатка нет, однако на стадиях конверсии и обогащения глобально не хватает мощностей, способных полностью заменить российские поставки.

"Именно поэтому полный выход с российского рынка требует еще нескольких лет и значительных инвестиций", — подчеркнул он.

Во Франции, Великобритании и США, по словам Кирста, активно расширяют существующие заводы, а запуск новых объектов займет еще 3-5 лет. Это касается не только текущих потребностей, но и будущего роста спроса на атомную энергетику из-за развития дата-центров, промышленных предприятий и новых технологических секторов в Европе, США и Азии.

Кирст также отметил, что переход на альтернативных поставщиков — сложный процесс, который требует глобальной координации и инвестиций в новые мощности.

