От урана до графита — на какие полезные ископаемые богата Украина

От урана до графита — на какие полезные ископаемые богата Украина

Дата публикации 14 сентября 2025 10:35
Минеральный потенциал страны — на какие полезные ископаемые богата Украина
Фото: Unsplash

Полезные ископаемые — неотъемлемая часть экономики Украины. Благодаря большой площади и богатой геологической структуре наша страна имеет значительные запасы природных ресурсов, что способствует развитию промышленности, энергетики и сельского хозяйства.

О том, какими полезными ископаемыми богата Украина, рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Энергетические и рудные ресурсы

Уголь, железная руда и нефть — это именно те ресурсы, которые определяют энергетическую стабильность государства, говорится на портале Agrodream.

Больше всего в Украине добывают уголь, который является основным источником энергии для промышленности и бытовых нужд. Кроме того, значительные объемы железной руды обеспечивают устойчивость металлургической промышленности.

Поэтому основными полезными ископаемыми энергетического сектора в Украине являются:

  • уголь (антрацит, бурый, каменный);
  • нефть и природный газ;
  • торф;
  • сланцевый газ.

Эти ресурсы добываются преимущественно в восточных и западных регионах, где расположены крупнейшие месторождения. В последние годы активно исследуются месторождения сланцевого газа, что может стать весомым шагом к энергетической независимости.

Нерудные ископаемые

Нерудные полезные ископаемые часто остаются вне поля зрения широкой общественности, но они играют важную роль в различных отраслях экономики. Это те ресурсы, которые используются в строительстве, сельском хозяйстве, химической промышленности и других сферах. К ним относятся:

  • глина;
  • песок;
  • гранит и мрамор;
  • известняк;
  • сера.

Значительные месторождения глины и песка расположены в центральных и южных регионах, что позволяет развивать строительство и изготовление строительных материалов.

Известняк, который добывается на Западе страны, активно используется для производства цемента.

В Карпатах находятся месторождения серы, которая является важной составляющей для химической промышленности.

Критические украинские минералы

Сейчас в Украине, по данным AIN, есть важные так называемые критические минералы:

  • титан;
  • бериллий;
  • литий;
  • никель;
  • кобальт.

Они используются в аэрокосмической и оборонной промышленности, в высокотехнологичном производстве — в машиностроении и производстве красок, пластмасс, аккумуляторных батарей, стекла или как компонент аккумуляторов электромобилей.

Бериллий есть в составе дрона Ingenuity — первого устройства, которое летает над поверхностью Марса. Также бериллий используют в различных сферах, начиная от миниатюрных деталей до самолетов, инструментов для бурения нефтяных месторождений и как составляющую оптики.

А еще в Украине есть редкоземельные элементы:

  • скандий;
  • иттрий;
  • лантан;
  • церий;
  • гольмий;
  • неодим;
  • эрбий и т.д.

Спрос на них резко возрос в последние годы, когда мир перешел на возобновляемые виды энергии. Редкоземельные элементы, например, имеют решающее значение для изготовления мощных магнитов, которые используются в генераторах ветровых турбин.

Они также используются в медицине и военной промышленности. Например, гольмий нужен для производства стержней ядерного реактора, церий — в производстве авто и для обработки нефти, неодим - для жестких дисков, эрбий — оборудование для лазерной хирургии.

Полезные ископаемые Украины позволяют увидеть географическое разнообразие и богатство природных ресурсов нашего государства, перспективы для развития различных отраслей промышленности. Важно, что природные богатства не только обеспечивают страну ресурсами, но и способствуют развитию инфраструктуры и социального благосостояния.

Ранее мы писали, как добывают радиоактивный уран в Украине.

Также узнавайте, что добывают в Криворожском бассейне.

добыча Уран полезные ископаемые минералы титановые руды
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
