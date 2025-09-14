Минеральный потенциал страны — на какие полезные ископаемые богата Украина

От урана до графита — на какие полезные ископаемые богата Украина
Полезные ископаемые — неотъемлемая часть экономики Украины. Благодаря большой площади и богатой геологической структуре наша страна имеет значительные запасы природных ресурсов, что способствует развитию промышленности, энергетики и сельского хозяйства.
Энергетические и рудные ресурсы
Уголь, железная руда и нефть — это именно те ресурсы, которые определяют энергетическую стабильность государства, говорится на портале Agrodream.
Больше всего в Украине добывают уголь, который является основным источником энергии для промышленности и бытовых нужд. Кроме того, значительные объемы железной руды обеспечивают устойчивость металлургической промышленности.
Поэтому основными полезными ископаемыми энергетического сектора в Украине являются:
- уголь (антрацит, бурый, каменный);
- нефть и природный газ;
- торф;
- сланцевый газ.
Эти ресурсы добываются преимущественно в восточных и западных регионах, где расположены крупнейшие месторождения. В последние годы активно исследуются месторождения сланцевого газа, что может стать весомым шагом к энергетической независимости.
Нерудные ископаемые
Нерудные полезные ископаемые часто остаются вне поля зрения широкой общественности, но они играют важную роль в различных отраслях экономики. Это те ресурсы, которые используются в строительстве, сельском хозяйстве, химической промышленности и других сферах. К ним относятся:
- глина;
- песок;
- гранит и мрамор;
- известняк;
- сера.
Значительные месторождения глины и песка расположены в центральных и южных регионах, что позволяет развивать строительство и изготовление строительных материалов.
Известняк, который добывается на Западе страны, активно используется для производства цемента.
В Карпатах находятся месторождения серы, которая является важной составляющей для химической промышленности.
Критические украинские минералы
Сейчас в Украине, по данным AIN, есть важные так называемые критические минералы:
- титан;
- бериллий;
- литий;
- никель;
- кобальт.
Они используются в аэрокосмической и оборонной промышленности, в высокотехнологичном производстве — в машиностроении и производстве красок, пластмасс, аккумуляторных батарей, стекла или как компонент аккумуляторов электромобилей.
Бериллий есть в составе дрона Ingenuity — первого устройства, которое летает над поверхностью Марса. Также бериллий используют в различных сферах, начиная от миниатюрных деталей до самолетов, инструментов для бурения нефтяных месторождений и как составляющую оптики.
А еще в Украине есть редкоземельные элементы:
- скандий;
- иттрий;
- лантан;
- церий;
- гольмий;
- неодим;
- эрбий и т.д.
Спрос на них резко возрос в последние годы, когда мир перешел на возобновляемые виды энергии. Редкоземельные элементы, например, имеют решающее значение для изготовления мощных магнитов, которые используются в генераторах ветровых турбин.
Они также используются в медицине и военной промышленности. Например, гольмий нужен для производства стержней ядерного реактора, церий — в производстве авто и для обработки нефти, неодим - для жестких дисков, эрбий — оборудование для лазерной хирургии.
Полезные ископаемые Украины позволяют увидеть географическое разнообразие и богатство природных ресурсов нашего государства, перспективы для развития различных отраслей промышленности. Важно, что природные богатства не только обеспечивают страну ресурсами, но и способствуют развитию инфраструктуры и социального благосостояния.
