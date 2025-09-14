Мінеральний потенціал країни — на які корисні копалини багата Україна

Колекція мінералів. Фото: Unsplash

Корисні копалини — невіддільна частина економіки України. Завдяки великій площі та багатій геологічній структурі наша країна має значні запаси природних ресурсів, що сприяє розвитку промисловості, енергетики та сільського господарства.

Про те, на які корисні копалини багата Україна, розповідають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Енергетичні та рудні ресурси

Вугілля, залізна руда та нафта — це саме ті ресурси, які визначають енергетичну стабільність держави, йдеться на порталі Agrodream.

Найбільше в Україні видобувають вугілля, яке є основним джерелом енергії для промисловості та побутових потреб. Окрім того, значні обсяги залізної руди забезпечують сталість металургійної промисловості.

Тож основними корисними копалинами енергетичного сектору в Україні є:

вугілля (антрацит, буре, кам’яне);

нафта та природний газ;

торф;

сланцевий газ.

Ці ресурси видобуваються переважно у східних та західних регіонах, де розташовані найбільші родовища. Останніми роками активно досліджуються родовища сланцевого газу, що може стати вагомим кроком до енергетичної незалежності.

Нерудні копалини

Нерудні корисні копалини часто залишаються поза увагою широкого загалу, але вони відіграють важливу роль у різних галузях економіки. Це ті ресурси, що використовуються у будівництві, сільському господарстві, хімічній промисловості та інших сферах. До них належать:

глина;

пісок;

граніт і мармур;

вапняк;

сірка.

Значні родовища глини та піску розташовані у центральних та південних регіонах, що дозволяє розвивати будівництво та виготовлення будівельних матеріалів.

Вапняк, який видобувається на Заході країни, активно використовується для виробництва цементу.

В Карпатах розташовані родовища сірки, яка є важливим складником для хімічної промисловості.

Критичні українські мінерали

Наразі в Україні, за даними AIN, є важливі так звані критичні мінерали:

титан;

берилій;

літій;

нікель;

кобальт.

Вони використовують в аерокосмічній та оборонній промисловостях, у високотехнологічному виробництві — у машинобудуванні та виробництві фарб, пластмас, акумуляторних батарей, скла або як компонент акумуляторів електромобілів.

Берилій є у складі дрона Ingenuity — першого пристрою, який літає над поверхнею Марсу. Також берилій використовують у різних сферах, починаючи від мініатюрних деталей до літаків, інструментів для буріння нафтових родовищ і як складову оптики.

А ще в Україні є рідкісноземельні елементи:

скандій;

ітрій;

лантан;

церій;

гольмій;

неодим;

ербій тощо.

Попит на них різко зріс в останні роки, коли світ перейшов на відновлювані види енергії. Рідкісноземельні елементи, наприклад, мають вирішальне значення для виготовлення потужних магнітів, які використовуються в генераторах вітрових турбін.

Вони також використовуються в медицині та військовій промисловості. Наприклад, гольмій потрібен для виробництва стрижнів ядерного реактора, церій — у виробництві авто та для обробки нафти, неодим — для жорстких дисків, ербій — обладнання для лазерної хірургії.

Корисні копалини України дають змогу побачити географічну різноманітність та багатство природних ресурсів нашої держави, перспективи для розвитку різних галузей промисловості. Важливо, що природні багатства не лише забезпечують країну ресурсами, але й сприяють розвитку інфраструктури та соціального добробуту.

Раніше ми писали, як видобувають радіоактивний уран в Україні.

Також дізнавайтеся, що видобувають в Криворізькому басейні.