Коли США та ЄС перестануть купувати російський уран — в Енергоатомі пояснили

Уранова руда. Фото: Геогруп

Брак потужностей на етапах конверсії та збагачення стримує вихід США та країн Євросоюзу з російського ринку. Через це для повної відмови від урану РФ знадобиться не менше трьох років.

Про це розповів заступник голови наглядової ради Енергоатому Майкл Кірст в інтерв'ю NV Бізнес.

"У світі достатньо природного урану, але бракує потужностей на конверсію та збагачення. На запуск нових заводів знадобиться ще 3−5 років", — сказав він.

Чому США та ЄС не можуть відмовитися від російського урану вже зараз

Кірст пояснив, що процес виробництва ядерного палива складається з трьох етапів:

Видобуток природного урану. Конверсія у форму для збагачення. Збагачення.

На думку заступника голови наглядової ради Енергоатому, на першому етапі нестачі немає, однак на стадіях конверсії та збагачення глобально бракує потужностей, здатних повністю замінити російські постачання.

"Саме через це повний вихід із російського ринку потребує ще кількох років і значних інвестицій", — наголосив він.

У Франції, Великій Британії та США, за словами Кірста, активно розширюють наявні заводи, а запуск нових об'єктів займе ще 3−5 років. Це стосується не лише поточних потреб, а й майбутнього зростання попиту на атомну енергетику через розвиток дата-центрів, промислових підприємств і нових технологічних секторів у Європі, США та Азії.

Кірст також зазначив, що перехід на альтернативних постачальників — складний процес, який потребує глобальної координації та інвестицій у нові потужності.

Раніше ми писали, що світова енергетика отримала новину, яка вже змінила прогнози експертів. У США виявили шахту, що містить близько 10 мільйонів кілограмів урану. Це один із найбільших покладів сучасності.

