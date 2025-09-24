Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
Головна Індустрії Кінець залежності — коли США та ЄС перестануть купувати уран у РФ

Кінець залежності — коли США та ЄС перестануть купувати уран у РФ

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 17:25
Коли США та ЄС перестануть купувати російський уран — в Енергоатомі пояснили
Уранова руда. Фото: Геогруп

Брак потужностей на етапах конверсії та збагачення стримує вихід США та країн Євросоюзу з російського ринку. Через це для повної відмови від урану РФ знадобиться не менше трьох років. 

Про це розповів заступник голови наглядової ради Енергоатому Майкл Кірст в інтерв'ю NV Бізнес.

Реклама
Читайте також:

"У світі достатньо природного урану, але бракує потужностей на конверсію та збагачення. На запуск нових заводів знадобиться ще 3−5 років", — сказав він.

Чому США та ЄС не можуть відмовитися від російського урану вже зараз

Кірст пояснив, що процес виробництва ядерного палива складається з трьох етапів: 

  1. Видобуток природного урану.
  2. Конверсія у форму для збагачення.
  3. Збагачення.

На думку заступника голови наглядової ради Енергоатому, на першому етапі нестачі немає, однак на стадіях конверсії та збагачення глобально бракує потужностей, здатних повністю замінити російські постачання.

"Саме через це повний вихід із російського ринку потребує ще кількох років і значних інвестицій", — наголосив він.

У Франції, Великій Британії та США, за словами Кірста, активно розширюють наявні заводи, а запуск нових об'єктів займе ще 3−5 років. Це стосується не лише поточних потреб, а й майбутнього зростання попиту на атомну енергетику через розвиток дата-центрів, промислових підприємств і нових технологічних секторів у Європі, США та Азії.

Кірст також зазначив, що перехід на альтернативних постачальників — складний процес, який потребує глобальної координації та інвестицій у нові потужності.

Раніше ми писали, що світова енергетика отримала новину, яка вже змінила прогнози експертів. У США виявили шахту, що містить близько 10 мільйонів кілограмів урану. Це один із найбільших покладів сучасності.

Також дізнавайтеся, в яких країнах зосереджені найбільші запаси урану

Європейський союз росія США Уран ядерна енергетика
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації