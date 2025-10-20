Найбільші світові поклади урану — в яких країнах знаходяться

Спецтехніка на родовищі. Фото: Freepik

Попит на ядерне паливо зростає щороку, адже ядерна енергетика забезпечує близько 10% світових потреб в електроенергії. Уран — ключовий ресурс для роботи атомних електростанцій, і країни, які володіють його найбільшими запасами, відіграють важливу роль у глобальній економіці.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де ж знаходяться найбільші поклади урану, і чому їхнє значення зростає.

Де знаходяться найбільші запаси урану

За даними Всесвітньої ядерної асоціації (WNA) та Investing News Network, трійку лідерів за запасами урану очолюють Австралія, Казахстан і Канада. Ці країни разом володіють більш ніж половиною світових ресурсів цього цінного металу.

Австралія

Австралія посідає перше місце у світі, маючи 28% глобальних запасів урану — це 1,68 мільйона метричних тонн. Найвідоміші родовища розташовані в Південній Австралії, зокрема Олімпік-Дам, одне з найбільших у світі.

Проте країна займає лише четверте місце за видобутком, адже видобуток урану тут є політично чутливим питанням. Федеральний уряд виступає проти розвитку ядерної енергетики, що обмежує використання власних ресурсів.

Казахстан

Казахстан має 13% світових запасів урану (815 200 метричних тонн) і є світовим лідером за обсягами видобутку. Родовище Інкай, яке розробляється спільно з канадською компанією Cameco, містить 119 000 тонн підтверджених запасів.

Завдяки розвиненій інфраструктурі та державній підтримці Казахстан забезпечує значну частину світового ринку урану.

Канада

Канада володіє 10% світових запасів урану (588 500 метричних тонн). Басейн Атабаска в провінції Саскачеван є центром розвідки та видобутку.

Ядерна енергетика забезпечує 15% електроенергії країни, а 19 діючих реакторів роблять Канаду важливим гравцем на світовій арені. Родовища, такі як МакАртур-Рівер, відомі своєю високою якістю уранової руди.

Інші країни з покладами урану

Крім трійки лідерів, помітні запаси урану мають:

Намібія та Росія — по 8%;

Нігер, Південна Африка і Китай — по 5%;

Бразилія — 3%;

Монголія та Україна — по 2%.

Менші, але стратегічно важливі поклади є також у Ботсвані, США та Танзанії. Ці країни разом формують глобальну карту уранових ресурсів, але їхній внесок у видобуток різниться залежно від технологій і політичних умов.

Чому уран стає дедалі важливішим

Як пише Financial Times, якщо попит на ядерну енергію продовжить зростати нинішніми темпами, частина відомих родовищ може вичерпатися до середини XXI століття.

"Водночас багато держав уже заявили про намір потроїти свої ядерні потужності до 2050 року. Технологічні компанії розглядають атом як ефективне джерело енергії для дата-центрів і промислових кластерів", — зазначає видання.

Проте уранові компанії попереджають: відкриття й запуск нових шахт потребує 10-15 років, а ресурси планети не безмежні. Саме тому вже зараз триває пошук нових родовищ і вдосконалюються технології переробки відпрацьованого палива.

Як повідомлялось, Сполучені Штати та країни Євросоюзу не можуть повністю відмовитися від російського урану через недостатні власні потужності для його конверсії та збагачення. Щоб цілковито замінити поставки з РФ, за оцінками, знадобиться мінімум три роки.

Також ми розповідали, що виявлення в США одного з найбільших сучасних покладів урану, що містить близько 10 мільйонів кілограмів, стало знаковою новиною для світової енергетики. Ця знахідка вже внесла суттєві корективи у прогнози міжнародних експертів.