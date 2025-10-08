Попит на мідь в епоху чистої енергії — чи вистачить металу для майбутнього

Чоловік на родовищі. Фото: Freepik

Світовий перехід до чистої енергії створює величезний попит на мідь. Цей метал став ключовим для декарбонізації, адже його унікальні властивості роблять мідь незамінною в технологіях, що забезпечують енергетичну трансформацію.

Від електромобілів до відновлювальних джерел енергії — мідь є основою сучасних рішень, які зменшують залежність від викопного палива, пише видання Discovery Alert.

Мідь у відновлювальній енергетиці

Технології чистої енергії потребують значно більше міді, ніж традиційні системи. Наприклад, відновлювальні джерела енергії, такі як сонячні панелі чи вітрові турбіни, використовують у 6-12 разів більше міді на одиницю виробленої енергії порівняно з вугільними чи газовими станціями.

Електромобілі також суттєво підвищують попит: один електрокар містить приблизно 80 кг міді, тоді як звичайне авто — лише 20-30 кг.

Ключові причини високого попиту на мідь у відновлювальній енергетиці:

Електромобілі: потребують у 2-3 рази більше міді, ніж традиційні авто. Електромережі: модернізація ліній передач і розумних мереж збільшує використання міді. Системи зберігання: батареї для стабілізації відновлювальних джерел залежать від міді.

Модернізація електромереж, зокрема розширення ліній передач і впровадження розумних мереж, ще більше збільшує потребу в міді.

Системи зберігання енергії, які забезпечують стабільність відновлювальних джерел, також залежать від цього металу.

Прогноз дефіциту міді

Сьогодні світ видобуває близько 25 мільйонів тонн міді на рік, але до 2031 року попит може зрости до 36 мільйонів тонн. Приблизно половина цього зростання припадатиме на чисту енергетику.

Аналітики прогнозують, що до 2035 року дефіцит міді може сягнути 6-10 мільйонів тонн щорічно, що вплине на ціни та доступність металу.

Окрім енергетичного сектору, мідь активно використовується в будівництві, електроніці та промисловості, що додатково ускладнює ситуацію.

Темпи зростання попиту (4-6% на рік) значно випереджають можливості видобутку (3-4% на рік), створюючи серйозний дисбаланс.

Як адаптуються видобувні компанії

Гірничодобувна галузь стикається з подвійним викликом: нарощувати видобуток міді та зменшувати екологічний вплив. Компанії впроваджують електричні технології, замінюючи дизельну техніку на електричну, що знижує викиди та підвищує ефективність.

Наприклад, електричні самоскиди швидші та економічніші, а їхнє впровадження в Чилі, Швеції та Канаді вже скоротило витрати на 10-15%.

Основні стратегії адаптації видобувних компаній:

електрифікація техніки — заміна дизельних машин на електричні;

поступові інновації — інтеграція нових технологій без зупинки виробництва;

відновлювальна енергія — використання сонячних і вітрових джерел для живлення шахт.

Компанії також обирають поступовий підхід до інновацій: замість радикальних змін вони поступово замінюють обладнання, інтегрують відновлювальні джерела енергії та оптимізують процеси, щоб зберегти продуктивність.

Перешкоди для нарощування видобутку

Збільшення видобутку міді гальмується кількома факторами.

По-перше, розробка нових родовищ триває 10-15 років через складні процедури отримання дозволів та екологічні перевірки.

По-друге, якість руди погіршується: якщо в 1990-х роках вміст міді в руді становив 1,6%, то сьогодні він часто нижче 1%. Це означає, що для отримання такої ж кількості міді потрібно переробляти вдвічі більше породи, що збільшує витрати енергії та води.

Геополітичні ризики, такі як нестабільність у країнах-виробниках (Чилі, Перу), та зростання конкуренції за водні ресурси також ускладнюють ситуацію.

Технології для майбутнього міді

Інновації допомагають вирішувати проблему дефіциту. Централізовані операційні центри дозволяють дистанційно керувати кількома шахтами, підвищуючи ефективність і безпеку. Системи реального часу відстежують роботу обладнання, а аналітика даних оптимізує процеси.

Ключові технології, що трансформують видобуток міді:

Дистанційне керування: централізовані центри для моніторингу шахт. Прогнозне обслуговування: ШІ передбачає поломки, зменшуючи простої. Відновлювальна енергія: сонячні панелі та батареї замінюють дизель.

Відновлювальні джерела енергії, такі як сонячні панелі та батареї, замінюють дизельні генератори, знижуючи витрати та викиди. Наприклад, дроблення руди планують на періоди максимального виробництва сонячної енергії. Прогнозне обслуговування з використанням штучного інтелекту зменшує простої та економить ресурси.

Вплив дефіциту міді на декарбонізацію

Нестача міді може загальмувати глобальну декарбонізацію. Без достатньої кількості металу розгортання сонячних і вітрових станцій, виробництво електромобілів та модернізація електромереж можуть зіткнутися з затримками. Системи зберігання енергії, які залежать від міді, також опиняться під загрозою.

Для вирішення проблеми потрібен баланс між прискоренням видобутку та захистом довкілля.

"Політики мають спростити процедури, але водночас враховувати екологічні стандарти та права громад. Технології переробки води та сухої обробки руди можуть допомогти зменшити вплив на водні ресурси", — пише видання.

