Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Медь покорила чистую энергию — что ждет мировой рынок

Медь покорила чистую энергию — что ждет мировой рынок

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 14:15
Спрос на медь в эпоху чистой энергии — хватит ли металла для будущего
Мужчина на месторождении. Фото: Freepik

Мировой переход к чистой энергии создает огромный спрос на медь. Этот металл стал ключевым для декарбонизации, ведь его уникальные свойства делают медь незаменимой в технологиях, обеспечивающих энергетическую трансформацию.

От электромобилей до возобновляемых источников энергии — медь является основой современных решений, которые уменьшают зависимость от ископаемого топлива, пишет издание Discovery Alert.

Реклама
Читайте также:

Медь в возобновляемой энергетике

Технологии чистой энергии требуют значительно больше меди, чем традиционные системы. Например, возобновляемые источники энергии, такие как солнечные панели или ветровые турбины, используют в 6-12 раз больше меди на единицу произведенной энергии по сравнению с угольными или газовыми станциями.

Электромобили также существенно повышают спрос: один электрокар содержит примерно 80 кг меди, тогда как обычное авто — только 20-30 кг.

Ключевые причины высокого спроса на медь в возобновляемой энергетике:

  1. Электромобили: требуют в 2-3 раза больше меди, чем традиционные авто.
  2. Электросети: модернизация линий передач и умных сетей увеличивает использование меди.
  3. Системы хранения: батареи для стабилизации возобновляемых источников зависят от меди.

Модернизация электросетей, в частности расширение линий передач и внедрение умных сетей, еще больше увеличивает потребность в меди.

Системы хранения энергии, которые обеспечивают стабильность возобновляемых источников, также зависят от этого металла.

Прогноз дефицита меди

Сегодня мир добывает около 25 миллионов тонн меди в год, но к 2031 году спрос может вырасти до 36 миллионов тонн. Примерно половина этого роста будет приходиться на чистую энергетику.

Аналитики прогнозируют, что к 2035 году дефицит меди может достичь 6-10 миллионов тонн ежегодно, что повлияет на цены и доступность металла.

Кроме энергетического сектора, медь активно используется в строительстве, электронике и промышленности, что дополнительно усложняет ситуацию.

Темпы роста спроса (4-6% в год) значительно опережают возможности добычи (3-4% в год), создавая серьезный дисбаланс.

Как адаптируются добывающие компании

Горнодобывающая отрасль сталкивается с двойным вызовом: наращивать добычу меди и уменьшать экологическое воздействие. Компании внедряют электрические технологии, заменяя дизельную технику на электрическую, что снижает выбросы и повышает эффективность.

Например, электрические самосвалы быстрее и экономичнее, а их внедрение в Чили, Швеции и Канаде уже сократило расходы на 10-15%.

Основные стратегии адаптации добывающих компаний:

  • электрификация техники — замена дизельных машин на электрические;
  • постепенные инновации — интеграция новых технологий без остановки производства;
  • возобновляемая энергия — использование солнечных и ветровых источников для питания шахт.

Компании также выбирают постепенный подход к инновациям: вместо радикальных изменений они постепенно заменяют оборудование, интегрируют возобновляемые источники энергии и оптимизируют процессы, чтобы сохранить производительность.

Препятствия для наращивания добычи

Увеличение добычи меди тормозится несколькими факторами.

Во-первых, разработка новых месторождений занимает 10-15 лет из-за сложных процедур получения разрешений и экологических проверок.

Во-вторых, качество руды ухудшается: если в 1990-х годах содержание меди в руде составляло 1,6%, то сегодня оно часто ниже 1%. Это означает, что для получения такого же количества меди нужно перерабатывать вдвое больше породы, что увеличивает затраты энергии и воды.

Геополитические риски, такие как нестабильность в странах-производителях (Чили, Перу), и рост конкуренции за водные ресурсы также усложняют ситуацию.

Технологии для будущего меди

Инновации помогают решать проблему дефицита. Централизованные операционные центры позволяют дистанционно управлять несколькими шахтами, повышая эффективность и безопасность. Системы реального времени отслеживают работу оборудования, а аналитика данных оптимизирует процессы.

Ключевые технологии, трансформирующие добычу меди:

  1. Дистанционное управление: централизованные центры для мониторинга шахт.
  2. Прогнозное обслуживание: ИИ предсказывает поломки, уменьшая простои.
  3. Возобновляемая энергия: солнечные панели и батареи заменяют дизель.

Возобновляемые источники энергии, такие как солнечные панели и батареи, заменяют дизельные генераторы, снижая затраты и выбросы.

Например, дробление руды планируют на периоды максимального производства солнечной энергии. Прогнозное обслуживание с использованием искусственного интеллекта уменьшает простои и экономит ресурсы.

Влияние дефицита меди на декарбонизацию

Недостаток меди может затормозить глобальную декарбонизацию. Без достаточного количества металла развертывание солнечных и ветровых станций, производство электромобилей и модернизация электросетей могут столкнуться с задержками. Системы хранения энергии, которые зависят от меди, также окажутся под угрозой.

Для решения проблемы нужен баланс между ускорением добычи и защитой окружающей среды.

"Политики должны упростить процедуры, но одновременно учитывать экологические стандарты и права общин. Технологии переработки воды и сухой обработки руды могут помочь уменьшить влияние на водные ресурсы", — пишет издание.

Ранее мы рассказывали, откуда добывают медь. Ведь она остается востребованным металлом, широко используемым в промышленных и бытовых целях. В природе медь встречается в двух основных формах: как чистый металл или в составе руды.

Также отметим, что хотя перекись водорода часто считают универсальным очистителем, она не подходит для меди. Эксперты настоятельно не рекомендуют использовать это аптечное средство для чистки медных изделий из-за возможных негативных последствий.

энергия медь металл зеленая энергетика альтернативная энергетика
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации