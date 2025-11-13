Видео
Редкоземельные минералы впервые нашли в живых растениях

Дата публикации 13 ноября 2025 06:20
обновлено: 21:02
В Китае нашли редкоземельные металлы в растении — что об этом говорят ученые
Учена в лаборатории. Фото: Unsplash

В Китае группа исследователей обнаружила, что один из видов папоротника способен накапливать редкоземельные элементы в своих тканях. До этого момента считалось, что такая функция присуща микроорганизмам и некоторым видам животных.

Об этом пишет издание South China Morning Post.

Читайте также:

Редкоземельные металлы и папоротник

По данным проведенного исследования, растение в пучках и листьях формирует и накапливает наночастицы минерала монацита. А еще папоротник может извлекать из почвы редкоземельные соединения, превращая их в устойчивые структуры — фосфатные минералы.

"Этот процесс на самом деле является механизмом самозащиты растения, аналогичным "упаковке и герметизации" токсичных веществ в его теле. Он прочно замыкает ионы редкоземельных элементов, которые могут повредить клетки, в минеральной структуре, достигая пассивации и естественной детоксикации редкоземельных элементов", — отмечается в статье.

В Институте геохимии Гуанчжоу уже заявили, что исследования позволят понять, как использовать редкоземельные ресурсы рационально и экологически. Более того — изучение природных механизмов накопления минералов растениями может способствовать возникновению инновационных технологий для биодобычи металлов.

Что такое монацит и почему это важный минерал

Это фосфатный минерал с большим количеством редкоземельных элементов. Монацит — важный компонент для тяжелой промышленности, поскольку его используют для добычи редкоземельных металлов, применяемых в электронике, энергетике и производстве высокотехнологичных материалов. Кроме того, монацит применяется в создании матриц для безопасной переработки радиоактивных отходов.

Ранее научному миру было известно о способности микроорганизмов и некоторых животных образовывать минералы в своих телах. Но умение растений к минерализации долгое время недооценивалось.

Ранее мы рассказывали о самом редком минерале в мире — гумбольдтине. Впервые его обнаружили еще в 1821 году, однако с тех пор минерал с уникальной структурой находили только в 30 разных местах мира. Также мы писали, что в 2025 году ученые открыли три новых редкоземельных минерала. Они были найдены на горе Кукс-Пик в Нью-Мексико (США).

Китай растения технологии металл редкоземельные металлы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
