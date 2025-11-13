В Китаї знайшли рідкісноземельні метали у рослині — що про це кажуть науковці

Вчена в лабораторії. Фото: Unsplash

У Китаї група дослідників виявила, що один із видів папороті здатен накопичувати рідкісноземельні елементи у своїх тканинах. До цього моменту вважалося, що таку здатність мають мікроорганізми та деякі види тварин.

Про це пише видання South China Morning Post.

Реклама

Читайте також:

Рідкісноземельні метали та папороть

За даними проведеного дослідження, рослина у пучках та листі формує та накопичує наночастинки мінералу монациту. А ще папороть може витягувати з ґрунту рідкісноземельні сполуки, перетворюючи їх на стійкі структури — фосфатні мінерали.

"Цей процес насправді є механізмом самозахисту рослини, аналогічним "упаковці та герметизації" токсичних речовин у його тілі. Він міцно замикає іони рідкісноземельних елементів, які можуть пошкодити клітини, у мінеральній структурі, досягаючи пасивації та природної детоксикації рідкісноземельних елементів", — зазначається у статті.

В Інституті геохімії Гуанчжоу вже заявили, що дослідження дозволять зрозуміти, як використовувати рідкісноземельні ресурси раціонально та екологічно. Ба більше — вивчення природних механізмів накопичення мінералів рослинами може сприяти виникненню інноваційних технологій для біодобування металів.

Що таке монацит і чому це важливий мінерал

Це фосфатний мінерал з великою кількістю рідкісноземельних елементів. Монацит — важливий компонент для важкої промисловості, оскільки його використовують для видобутку рідкісноземельних металів, що застосовуються в електроніці, енергетиці та виробництві високотехнологічних матеріалів. Крім того, монацит застосовується у створенні матриць для безпечного перероблення радіоактивних відходів.

До цього науковому світу було відомо про здатність мікроорганізмів та деяких тварин утворювати мінерали у своїх тілах. Але вміння рослин до мінералізації довгий час недооцінювалась.

Раніше ми розповідали про найрідкісніший мінерал у світі — гумбольдтин. Вперше його виявили ще у 1821 році, однак відтоді мінерал з унікальною структурою знаходили лише у 30 різних місцях світу. Також ми писали, що у 2025 році вчені відкрили три нові рідкісноземельні мінерали. Вони були знайдені на горі Кукс-Пік у Нью-Мексико (США).