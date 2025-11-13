В Китаї знайшли рідкісноземельні метали у рослині — що про це кажуть науковці

Рідкісноземельні мінерали вперше знайшли у живих рослинах
У Китаї група дослідників виявила, що один із видів папороті здатен накопичувати рідкісноземельні елементи у своїх тканинах. До цього моменту вважалося, що таку здатність мають мікроорганізми та деякі види тварин.
Про це пише видання South China Morning Post.
Рідкісноземельні метали та папороть
За даними проведеного дослідження, рослина у пучках та листі формує та накопичує наночастинки мінералу монациту. А ще папороть може витягувати з ґрунту рідкісноземельні сполуки, перетворюючи їх на стійкі структури — фосфатні мінерали.
"Цей процес насправді є механізмом самозахисту рослини, аналогічним "упаковці та герметизації" токсичних речовин у його тілі. Він міцно замикає іони рідкісноземельних елементів, які можуть пошкодити клітини, у мінеральній структурі, досягаючи пасивації та природної детоксикації рідкісноземельних елементів", — зазначається у статті.
В Інституті геохімії Гуанчжоу вже заявили, що дослідження дозволять зрозуміти, як використовувати рідкісноземельні ресурси раціонально та екологічно. Ба більше — вивчення природних механізмів накопичення мінералів рослинами може сприяти виникненню інноваційних технологій для біодобування металів.
Що таке монацит і чому це важливий мінерал
Це фосфатний мінерал з великою кількістю рідкісноземельних елементів. Монацит — важливий компонент для важкої промисловості, оскільки його використовують для видобутку рідкісноземельних металів, що застосовуються в електроніці, енергетиці та виробництві високотехнологічних матеріалів. Крім того, монацит застосовується у створенні матриць для безпечного перероблення радіоактивних відходів.
До цього науковому світу було відомо про здатність мікроорганізмів та деяких тварин утворювати мінерали у своїх тілах. Але вміння рослин до мінералізації довгий час недооцінювалась.
Раніше ми розповідали про найрідкісніший мінерал у світі — гумбольдтин. Вперше його виявили ще у 1821 році, однак відтоді мінерал з унікальною структурою знаходили лише у 30 різних місцях світу. Також ми писали, що у 2025 році вчені відкрили три нові рідкісноземельні мінерали. Вони були знайдені на горі Кукс-Пік у Нью-Мексико (США).
