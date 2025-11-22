Вчені розробили нову технологію збирання питної води з повітря — як це працює

Вода у склянці. Фото: Unsplash

У США винайшли метод, який дозволяє добувати воду з повітря. Розробку створили інженери Массачусетського технологічного інституту.

Про це йдеться у публікації в журналі Nature.

Добування води ультразвуком

Винайдена технологія полягає у вилученні чистої питної води з губчастих матеріалів для збору атмосферної води (AWH). Як зазначається, для стандартних систем AWH потрібні сорбенти — матеріали, які відмінно поглинають вологу з повітря. Але при цьому вони погано віддають її назад, і зазвичай для цих систем потрібне сонячне тепло, щоб вловлена волога випаровувалась. Це пасивний процес, який може тривати дуже довго.

Інженери ж вирішили замість повільного термічного процесу випробувати високочастотний акустичний метод. Для цього вони скористалися ультразвуковим приводом, який за допомогою ультразвукових хвиль вилучає воду із сорбуючого матеріалу.

"За допомогою ультразвуку ми можемо точно розривати слабкі зв’язки між молекулами води й місцями, де вони знаходяться", — розповів Ікра Іфтехар Шуво, перший автор дослідження.

Чому це важливо

Цікаво, що цим методом рідину можна отримати за лічені хвилини — це суттєве покращення порівняно з десятками хвилин або годин, які потрібні під час використання теплових конструкцій. Під час випробувань ультразвуковий пристрій розміром менше ніж сантиметр успішно висушив кожен зразок лише за кілька хвилин.

Відкриття, яке зробили вчені у Массачусетському технологічному інституті, може кардинально змінити життя громад у пустельних регіонах. Технологія у майбутньому здатна замінити традиційні методи водопостачання, які передбачають, наприклад, опріснення води. До того ж технологія заснована на використанні ультразвуку, який допомагає витягти воду з довкілля, жодним чином при цьому не впливаючи на самопочуття людини.

