Вчені знайшли новий спосіб видобутку рідкоземельних елементів — що він змінить

Команда вчених з Техаського університету в Остіні створила чистіший та ефективніший спосіб видобутку рідкісноземельних елементів, які життєво важливі для таких технологій, як акумулятори для електромобілів та смартфонів. Ця техніка може зміцнити внутрішнє виробництво та зменшити залежність від дорогого імпорту.

У чому полягає відкриття вчених

Новий метод дозволяє відділяти рідкісноземельні елементи навіть із тих джерел, що раніше вважалися надто складними або неефективними для обробки. Це може допомогти розв'язати проблему нестачі таких металів, яка загострюється через глобальні торговельні конфлікти.

Професор Техаського університету Маніш Кумар пояснив, що видобуток і очищення рідкісноземельних елементів зазвичай потребує багато енергії та складних технологій. Команда знайшла спосіб зробити цей процес значно простішим.

Як це працює

Дослідники створили штучні мембранні канали — мікроскопічні пори, які імітують природні білки, що переносять іони у живих організмах. Такі "ворота" пропускають лише потрібні іони, а решту блокують.

Штучні канали побудовані на основі зміненої структури під назвою пілларен. Вона допомагає вибірково пропускати певні рідкісноземельні елементи, наприклад європій та тербій, і водночас відсіювати інші, такі як натрій, калій чи кальцій.

Що змінить це відкриття

Як зазначається у матеріалі, середні рідкісноземельні елементи, як-от європій і тербій, необхідні для створення екранів, освітлювальних приладів, акумуляторів і вітрових турбін. Міністерство енергетики США та Єврокомісія вважають їх критично важливими матеріалами. Попит на них, за прогнозами, зросте більш ніж у 25 разів до 2035 року.

Під час експериментів нові канали показали надзвичайну точність — вони у 40 разів краще відокремлюють європій від лантану та у 30 разів краще — від ітербію, ніж традиційні методи. Це означає, що для досягнення таких результатів більше не потрібно десятки етапів хімічного очищення.

