Прорив у сфері електроніки — як нанотрубки із солі змінять майбутнє галузі

Перші у світі металічні нанотрубки, які легші за пластик, міцніші за сталь і є чудовими провідниками для електроенергії та тепла, винайшли вчені з Інституту матеріалознавства Університету штату Пенсільванія. Це може змінити майбутнє світової електроніки.

Детальніше про це написали у журналі ACS Nano Rutab.

Кухонна сіль для нанотрубок

Нанотрубки — порожнисті циліндри з атомних шарів, товщина яких становить мільярдні частки метра. Вони наділені унікальними особливостями:

міцніше сталі;

легше пластику;

ефективно проводять струм і тепло.

Створення нанотрубок відбувалося й раніше, але до сьогодні для цього використовувався вуглець (напівпровідник) і нітрид бору (ізолятор), тобто справжні метали не використовувалися. За словами професора Пенсільванського університету В'ячеслава Роткіна, якщо у характеристики нанотрубок додати трохи солі, то дисульфід ніобію обволікає шаблонну нанотрубку, і сформує металеву оболонку.

"Без солі дисульфід ніобію росте плоским. З сіллю він обволікає нанотрубку та формує потрібні нам оболонки", — пояснив Роткін.

Цікаво, що матеріал має двошарову структуру — вкладені одна в одну "соломинки". Теоретичне моделювання показало, що подвійний шар стабілізує структуру завдяки електронам, які рухаються між оболонками.

Чому цей винахід важливий

Нанотрубки нового покоління розв’язують проблему нанопроводів із плоских матеріалів. Згорнута структура забезпечує точні та передбачувані характеристики. Тепер з’являються умови для створення надпровідних проводів, підвищення ефективності електроніки та розробки квантових комп'ютерів.

Раніше повідомлялося, що вчені винайшли технологію, за якою енергія добувається з бетону. Йдеться про електропровідний вуглецевий бетон EC³ — винахід вчених з Массачусетського технологічного інституту. Також ми писали про спроби Фарерських островів добувати енергію з місяця. Так країна хоче позбутися залежності від викопного палива.