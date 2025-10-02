Обійшли усіх — де інженери навчилися отримувати енергію за допомогою Місяця

Місяць та океан. Фото: Pshares

Світова енергетика шукає способи позбутися залежності від викопного палива. Великі держави роблять ставку на сонячні ферми та вітрові станції, але крихітні Фарерські острови вирішили звернути увагу на місячну силу, яка впливає на припливи та відпливи океану.

Те, що для більшості було романтикою, місцеві інженери перетворили на реальне джерело електрики, пише видання Leravi.

Як працює енергія Місяця

Розробка під назвою Luna 12 працює на глибині близько 60 метрів під водою. Це підводний "змій", який рухається за рахунок океанських течій, що виникають під дією гравітації Місяця. Завдяки руху у воді пристрій перетворює кінетичну енергію на електрику.

Його ключові характеристики:

виробляє близько 1,2 мегавата електроенергії на рік;

здатний забезпечити до 200 домогосподарств;

підключений безпосередньо до енергомережі Фарерських островів.

І головне — ця енергія надходить у мережу постійно, на відміну від сонячних панелей чи вітряків, робота яких залежить від погоди.

Скандинавська співпраця для інновацій

Секрет успіху у тісній співпраці кількох країн.

До реалізації проєкту долучилися:

Minesto — шведська компанія, яка розробила технологію;

SKF — інженери, що створили захисні підшипники для роботи у солоній воді;

SEV — енергетична компанія Фарер, яка інтегрувала установку у мережу.

За словами директора Minesto Мартіна Едлунда, ця технологія здатна працювати у понад 3 000 локаціях світу. Її потенціал він порівнює з енергетичною революцією, яка може змінити баланс сил у сфері відновлюваної енергетики.

Унікальна географія для стабільної енергії

Фарери розташовані посеред Атлантики, де океанські течії формуються особливо потужно. Це природне "лабораторне середовище" стало ідеальним для випробувань.

Переваги такої енергії очевидні:

стабільність і передбачуваність припливів;

відсутність залежності від погоди;

екологічна безпека без викидів чи відходів;

довготривалий термін роботи обладнання.

Саме ця властивість вирізняє місячну енергію серед інших відновлюваних джерел.

Майбутнє енергії Місяця

До 2030 року острови планують збільшити обсяги виробництва до 200 мегаватів, що покриє до 40% потреб усіх мешканців. У глобальному масштабі Minesto оцінює потенціал у 650 гігаватів — це більше, ніж потужності всіх ядерних станцій світу разом узятих.

Це означає:

нові робочі місця у сфері зеленої енергетики;

зниження залежності від імпортного палива;

шанс для малих держав диктувати тенденції у глобальній енергетиці.

"Приклад Фарерських островів показує, що нова енергетична ера може початися не лише з гігантських корпорацій і держав, а й із маленьких спільнот, які знаходять сміливі рішення у природних явищах. Місяць, що тисячоліттями керував океаном, тепер може стати союзником людства в енергетичному майбутньому", — пише видання.

Як повідомлялось, українські науковці та стартапи активно просувають інновації у сфері відновлюваної енергетики. Їхні розробки, що охоплюють усе: від сонячних панелей до систем накопичення енергії, отримують світове визнання та роблять значний внесок у формування чистого енергетичного майбутнього.

Також ми розповідали, що китайські вчені та інженери досягли значного успіху у відновлюваній енергетиці, представивши прототип плавучої вітрової електростанції. Ця установка не лише встановила рекорд з виробництва електроенергії, але й демонструє потенціал для глобальної трансформації енергетичного сектору.