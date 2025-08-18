Китай створив революційну плавучу вітротурбіну — як це змінить енергетику

Вітряні турбіни. Фото: Unsplash

Китайські науковці та інженери зробили серйозний прорив у сфері відновлюваної енергетики. Нещодавно було представлено прототип плавучої вітрової електростанції, яка не лише встановила рекорд за рівнем виробництва електроенергії, але й відкрила перспективи глобальної трансформації енергетичного сектору.

Розробка стала результатом співпраці державних корпорацій China Huaneng Group та Dongfang Electric Corporation, пише LiveScience. Вона поєднує інженерну сміливість і технологічну інноваційність, що дозволяє говорити про новий виток розвитку зеленої енергетики.

Реклама

Читайте також:

Плавуча вітрова електростанція майбутнього

Нова електростанція здатна виробляти 17 мегаватів енергії на рік, що дорівнює приблизно 68 мільйонам кіловат-годин. Такої кількості вистачить, щоб повністю забезпечити електроенергією понад 6300 домогосподарств.

Ключовим елементом є гондола з генератором, встановлена на башті заввишки 152 метри. Діаметр ротора досягає 262 метрів, а площа обертання лопатей становить 53 тисячі квадратних метрів. Це еквівалентно восьми футбольним полям.

"Нова турбіна здатна протистояти хвилям заввишки понад 24 метри та тайфунам зі швидкістю вітру понад 64 вузли. Найближчим часом її протестують біля узбережжя Янцзяна", — підкреслюють у China Huaneng.

Вітрові турбіни у відкритому морі

Будівництво морських вітрових електростанцій завжди обходиться дорожче, ніж наземних. Однак цей підхід має суттєву перевагу — у морі вітри дмуть потужніше та стабільніше, що означає значно вищу продуктивність і менший ризик простоїв.

За словами експертів China Huaneng, розміщення турбін у відкритому морі дає можливість отримати більше енергії з меншими втратами. Це особливо важливо для регіонів, де споживання електроенергії зростає рекордними темпами.

Чому плавучі турбіни змінять правила гри

На сьогодні більшість морських вітрових електростанцій мають стаціонарні конструкції, які закріплені на дні. Це ефективно у мілководних зонах, як-от у Північному морі, де середня глибина не перевищує 90 метрів.

Втім, більша частина Світового океану значно глибша. Середній показник сягає понад 3600 метрів, і саме тут починаються проблеми. У таких умовах будівництво традиційних турбін практично неможливе.

Найглибший нині проєкт — Seagreen біля берегів Шотландії — має фундамент лише 58,6 метра. Це демонструє межі розвитку стаціонарних систем.

За оцінками Глобальної ради з вітроенергетики, приблизно 80% потенційних ресурсів світової вітроенергетики приховані у водах глибших за 60 метрів. Це робить плавучі турбіни не просто перспективним напрямком, а необхідністю для подальшого розвитку галузі.

Переваги плавучих електростанцій

Головна перевага плавучих систем полягає в тому, що вони дозволяють використовувати вітрову енергію у зонах, які раніше були недоступними. Завдяки мобільності та здатності витримувати екстремальні навантаження такі установки можуть бути розгорнуті навіть у найсуворіших умовах океану.

Окрім цього, плавучі станції мають гнучкість у виборі місця розташування. Їх можна переміщати, оптимізуючи ефективність виробництва енергії. Це робить їх більш універсальними, ніж стаціонарні аналоги.

"Технологія плавучих вітрових турбін здатна відкрити для людства невичерпні енергетичні ресурси океану. Це стане важливим кроком до декарбонізації економіки та досягнення кліматичних цілей", — кажуть у China Huaneng.

Як повідомлялось, за всю історію свого існування людство створило тисячі гідроелектростанцій, від невеликих, що живлять лише кілька міст, до гігантських, які забезпечують енергією тисячі населених пунктів та підприємств. Примітно, що найпотужніша ГЕС у світі знаходиться в Китаї.

Також ми розповідали про атомну енергетику, яка є важливим джерелом стабільного постачання електроенергії в багатьох країнах. Вона дозволяє виробляти величезні обсяги кіловат-годин, що робить її основою енергетичної системи деяких держав, які активно інвестують у розвиток своїх атомних електростанцій.