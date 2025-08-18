Китай создал революционную плавучую ветротурбину — как это изменит энергетику

Ветряные турбины. Фото: Unsplash

Китайские ученые и инженеры сделали серьезный прорыв в сфере возобновляемой энергетики. Недавно был представлен прототип плавучей ветровой электростанции, которая не только установила рекорд по уровню производства электроэнергии, но и открыла перспективы глобальной трансформации энергетического сектора.

Разработка стала результатом сотрудничества государственных корпораций China Huaneng Group и Dongfang Electric Corporation, пишет LiveScience. Она сочетает инженерную смелость и технологическую инновационность, что позволяет говорить о новом витке развития зеленой энергетики.

Реклама

Читайте также:

Плавучая ветровая электростанция будущего

Новая электростанция способна производить 17 мегаватт энергии в год, что равняется примерно 68 миллионам киловатт-часов. Такого количества хватит, чтобы полностью обеспечить электроэнергией более 6300 домохозяйств.

Ключевым элементом является гондола с генератором, установленная на башне высотой 152 метра. Диаметр ротора достигает 262 метров, а площадь вращения лопастей составляет 53 тысячи квадратных метров. Это эквивалентно восьми футбольным полям.

"Новая турбина способна противостоять волнам высотой более 24 метров и тайфунам со скоростью ветра более 64 узлов. В ближайшее время ее протестируют у побережья Янцзяна", — подчеркивают в China Huaneng.

Ветровые турбины в открытом море

Строительство морских ветровых электростанций всегда обходится дороже, чем наземных. Однако этот подход имеет существенное преимущество — в море ветры дуют мощнее и стабильнее, что означает значительно более высокую производительность и меньший риск простоев.

По словам экспертов China Huaneng, размещение турбин в открытом море дает возможность получить больше энергии с меньшими потерями. Это особенно важно для регионов, где потребление электроэнергии растет рекордными темпами.

Почему плавучие турбины изменят правила игры

На сегодня большинство морских ветровых электростанций имеют стационарные конструкции, которые закреплены на дне. Это эффективно в мелководных зонах, например в Северном море, где средняя глубина не превышает 90 метров.

Впрочем, большая часть Мирового океана значительно глубже. Средний показатель достигает более 3600 метров, и именно здесь начинаются проблемы. В таких условиях строительство традиционных турбин практически невозможно.

Самый глубокий сейчас проект — Seagreen у берегов Шотландии — имеет фундамент всего 58,6 метра. Это демонстрирует пределы развития стационарных систем.

По оценкам Глобального совета по ветроэнергетике, примерно 80% потенциальных ресурсов мировой ветроэнергетики скрыты в водах глубже 60 метров. Это делает плавучие турбины не просто перспективным направлением, а необходимостью для дальнейшего развития отрасли.

Преимущества плавучих электростанций

Главное преимущество плавучих систем заключается в том, что они позволяют использовать ветровую энергию в зонах, которые ранее были недоступны. Благодаря мобильности и способности выдерживать экстремальные нагрузки такие установки могут быть развернуты даже в самых суровых условиях океана.

Кроме этого, плавучие станции обладают гибкостью в выборе места расположения. Их можно перемещать, оптимизируя эффективность производства энергии. Это делает их более универсальными, чем стационарные аналоги.

"Технология плавучих ветровых турбин способна открыть для человечества неисчерпаемые энергетические ресурсы океана. Это станет важным шагом к декарбонизации экономики и достижения климатических целей", — говорят в China Huaneng.

Как сообщалось, за всю историю своего существования человечество создало тысячи гидроэлектростанций, от небольших, питающих лишь несколько городов, до гигантских, которые обеспечивают энергией тысячи населенных пунктов и предприятий. Примечательно, что самая мощная ГЭС в мире находится в Китае.

Также мы рассказывали об атомной энергетике, которая является важным источником стабильного снабжения электроэнергии во многих странах. Она позволяет вырабатывать огромные объемы киловатт-часов, что делает ее основой энергетической системы некоторых государств, которые активно инвестируют в развитие своих атомных электростанций.