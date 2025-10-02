Обошли всех — где инженеры научились получать энергию с помощью Луны

Луна и океан. Фото: Pshares

Мировая энергетика ищет способы избавиться от зависимости от ископаемого топлива. Крупные государства делают ставку на солнечные фермы и ветровые станции, но крошечные Фарерские острова решили обратить внимание на лунную силу, которая влияет на приливы и отливы океана.

То, что для большинства было романтикой, местные инженеры превратили в реальный источник электричества, пишет издание Leravi.

Как работает энергия Луны

Разработка под названием Luna 12 работает на глубине около 60 метров под водой. Это подводный "змей", который движется за счет океанских течений, возникающих под действием гравитации Луны. Благодаря движению в воде устройство преобразует кинетическую энергию в электричество.

Его ключевые характеристики:

производит около 1,2 мегаватта электроэнергии в год;

способен обеспечить до 200 домохозяйств;

подключен непосредственно к энергосети Фарерских островов.

И главное — эта энергия поступает в сеть постоянно, в отличие от солнечных панелей или ветряков, работа которых зависит от погоды.

Скандинавское сотрудничество для инноваций

Секрет успеха в тесном сотрудничестве нескольких стран.

К реализации проекта присоединились:

Minesto — шведская компания, которая разработала технологию;

SKF — инженеры, создавшие защитные подшипники для работы в соленой воде;

SEV — энергетическая компания Фарер, которая интегрировала установку в сеть.

По словам директора Minesto Мартина Эдлунда, эта технология способна работать в более чем 3 000 локациях мира. Ее потенциал он сравнивает с энергетической революцией, которая может изменить баланс сил в сфере возобновляемой энергетики.

Уникальная география для стабильной энергии

Фареры расположены посреди Атлантики, где океанские течения формируются особенно мощно. Эта естественная "лабораторная среда" стала идеальной для испытаний.

Преимущества такой энергии очевидны:

стабильность и предсказуемость приливов;

отсутствие зависимости от погоды;

экологическая безопасность без выбросов или отходов;

длительный срок работы оборудования.

Именно это свойство отличает лунную энергию среди других возобновляемых источников.

Будущее энергии Луны

К 2030 году острова планируют увеличить объемы производства до 200 мегаватт, что покроет до 40% потребностей всех жителей. В глобальном масштабе Minesto оценивает потенциал в 650 гигаватт — это больше, чем мощности всех ядерных станций мира вместе взятых.

Это означает:

новые рабочие места в сфере зеленой энергетики;

снижение зависимости от импортного топлива;

шанс для малых государств диктовать тенденции в глобальной энергетике.

"Пример Фарерских островов показывает, что новая энергетическая эра может начаться не только с гигантских корпораций и государств, но и с маленьких сообществ, которые находят смелые решения в природных явлениях. Луна, которая тысячелетиями управляла океаном, теперь может стать союзником человечества в энергетическом будущем", — пишет издание.

