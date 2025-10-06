Бетон і електроенергія для будинків — яку технологію пропонують вчені

Людина вкручує лампочку. Фото: УНІАН

Бетон – найпоширеніший будівельний матеріал у світі, який цінують за універсальність та економічну вигідність як для житлових, так і для комерційних будівель. Однак нещодавній винахід вчених з Массачусетського технологічного інституту може призвести до архітектурної революції у світі.

Детальніше про новий бетон та його особливості

Як пише видання Interestingengineering, дослідники створили електропровідний вуглецевий бетон EC³, який накопичує та віддає енергію.

Нова електролітна суміш дозволяє використовувати 5 м³ вуглецевого бетону, щоб покрити добову норму звичайного домогосподарства в електриці. Це означає, що цей матеріал можна на повну використовувати у житловому та комерційному будівництві.

Матеріал, який пропонують вчені, складається з:

цементу;

Води;

нановуглецевої сажі;

електролітів.

Усередині суміші формується фракталоподібна мережа: електроліти проникають у пори й проводять струм. Дослідникам довелося здійснити декілька випробувань, щоб зрозуміти, що електролітом може бути навіть морська вода.

"Наша мета — сприяти переходу на відновлювані джерела енергії", — сказав Даміан Стефанюк, один з авторів роботи.

Зазначається, що найкращі результати під час досліджень були отримані з органічними електролітами: 1 м³ EC³ здатний накопичити понад 2 кВт·год енергії. Цього вистачить, щоб холодильник працював добу.

Тепер дослідники вважають, що якщо бетон отримає нові функції — це може спричинити справжню архітектурну революцію.

