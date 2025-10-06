Відео
Бетон "навчили" виробляти електроенергію — як це працює

Бетон "навчили" виробляти електроенергію — як це працює

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 06:20
Бетон і електроенергія для будинків — яку технологію пропонують вчені
Людина вкручує лампочку. Фото: УНІАН

Бетон – найпоширеніший будівельний матеріал у світі, який цінують за універсальність та економічну вигідність як для житлових, так і для комерційних будівель. Однак нещодавній винахід вчених з Массачусетського технологічного інституту може призвести до архітектурної революції у світі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що про це відомо. 

Читайте також:

Детальніше про новий бетон та його особливості

Як пише видання Interestingengineering, дослідники створили електропровідний вуглецевий бетон EC³, який накопичує та віддає енергію. 

Нова електролітна суміш дозволяє використовувати 5 м³ вуглецевого бетону, щоб покрити добову норму звичайного домогосподарства в електриці. Це означає, що цей матеріал можна на повну використовувати у житловому та комерційному будівництві. 

Матеріал, який пропонують вчені, складається з: 

  • цементу; 
  • Води; 
  • нановуглецевої сажі;
  • електролітів. 

Усередині суміші формується фракталоподібна мережа: електроліти проникають у пори й проводять струм. Дослідникам довелося здійснити декілька випробувань, щоб зрозуміти, що електролітом може бути навіть морська вода. 

"Наша мета — сприяти переходу на відновлювані джерела енергії", — сказав Даміан Стефанюк, один з авторів роботи.

Зазначається, що найкращі результати під час досліджень були отримані з органічними електролітами: 1 м³ EC³ здатний накопичити понад 2 кВт·год енергії. Цього вистачить, щоб холодильник працював добу. 

Тепер дослідники вважають, що якщо бетон отримає нові функції — це може спричинити справжню архітектурну революцію.

Раніше стало відомо, що у спробах відмовитися від викопного палива одна з країн навчилася отримувати енергію з Місяця. Відомо, як це працює. Дізнавайтесь також, про які українські розробки відомо не усім. 

електроенергія винахід вчені енергія Бетон
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
