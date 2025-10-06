Бетон и электроэнергия для домов — какую технологию предлагают ученые

Человек вкручивает лампочку. Фото: УНИАН

Бетон — самый распространенный строительный материал в мире, который ценят за универсальность и экономическую выгодность как для жилых, так и для коммерческих зданий. Однако недавнее изобретение ученых из Массачусетского технологического института может привести к архитектурной революции в мире.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Подробнее о новом бетоне и его особенностях

Как пишет издание Interestingengineering, исследователи создали электропроводящий углеродный бетон EC³, который накапливает и отдает энергию.

Новая электролитная смесь позволяет использовать 5 м³ углеродного бетона, чтобы покрыть суточную потребность обычного домохозяйства в электричестве. Это означает, что этот материал можно на полную использовать в жилом и коммерческом строительстве.

Материал, который предлагают ученые, состоит из:

цемента;

воды;

наноуглеродной сажи;

электролитов.

Внутри смеси формируется фракталоподобная сеть: электролиты проникают в поры и проводят ток. Исследователям пришлось провести несколько испытаний, чтобы понять, что электролитом может быть даже морская вода.

"Наша цель — способствовать переходу на возобновляемые источники энергии", - сказал Дамиан Стефанюк, один из авторов работы.

Отмечается, что лучшие результаты во время исследований были получены с органическими электролитами: 1 м³ EC³ способен накопить более 2 кВт-часов энергии. Этого хватит, чтобы холодильник работал сутки.

Теперь исследователи считают, что если бетон получит новые функции — это может вызвать настоящую архитектурную революцию.

Теперь исследователи считают, что если бетон получит новые функции — это может вызвать настоящую архитектурную революцию.