Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Бетон "научили" вырабатывать электроэнергию — как это работает

Бетон "научили" вырабатывать электроэнергию — как это работает

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 06:20
Бетон и электроэнергия для домов — какую технологию предлагают ученые
Человек вкручивает лампочку. Фото: УНИАН

Бетон — самый распространенный строительный материал в мире, который ценят за универсальность и экономическую выгодность как для жилых, так и для коммерческих зданий. Однако недавнее изобретение ученых из Массачусетского технологического института может привести к архитектурной революции в мире.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о новом бетоне и его особенностях

Как пишет издание Interestingengineering, исследователи создали электропроводящий углеродный бетон EC³, который накапливает и отдает энергию.

Новая электролитная смесь позволяет использовать 5 м³ углеродного бетона, чтобы покрыть суточную потребность обычного домохозяйства в электричестве. Это означает, что этот материал можно на полную использовать в жилом и коммерческом строительстве.

Материал, который предлагают ученые, состоит из:

  • цемента;
  • воды;
  • наноуглеродной сажи;
  • электролитов.

Внутри смеси формируется фракталоподобная сеть: электролиты проникают в поры и проводят ток. Исследователям пришлось провести несколько испытаний, чтобы понять, что электролитом может быть даже морская вода.

"Наша цель — способствовать переходу на возобновляемые источники энергии", - сказал Дамиан Стефанюк, один из авторов работы.

Отмечается, что лучшие результаты во время исследований были получены с органическими электролитами: 1 м³ EC³ способен накопить более 2 кВт-часов энергии. Этого хватит, чтобы холодильник работал сутки.

Теперь исследователи считают, что если бетон получит новые функции — это может вызвать настоящую архитектурную революцию.

Ранее стало известно, что в попытках отказаться от ископаемого топлива одна из стран научилась получать энергию с Луны. Известно, как это работает. Узнавайте также, о каких украинских разработках известно не всем.

электроэнергия изобретение ученые энергия Бетон
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации